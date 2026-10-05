Epstein-Akte: Whistleblower nach Enthüllungen tot aufgefunden!

Schwere Vorwürfe gegen US-Handelsminister Howard Lutnick machten den früheren Banker Simon Andriesz international bekannt, nun wurde der Epstein-Whistleblower tot aufgefunden. Er hatte zuvor brisante E-Mails über Kontakte zwischen dem US-Politiker und dem verurteilten Sexualstraftäter publik gemacht.

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Große Bestürzung nach dem plötzlichen Ableben eines zentralen Informanten im internationalen Missbrauchs- und Finanzskandal rund um Jeffrey Epstein. Der frühere Banker Simon Andriesz, der schwere Vorwürfe gegen US-Handelsminister Howard Lutnick erhoben und zu Prinz Andrew recherchiert hatte, wurde in England tot aufgefunden.

Trauer in Großbritannien nach Leichenfund in Denmead

Der frühere Investmentbanker Simon Andriesz wurde in Denmead im Süden Englands tot aufgefunden. Die Nachricht von seinem Ableben löste bei Aufdeckern und Beobachtern tiefe Bestürzung aus. Er hatte in den vergangenen Jahren immer wieder brisante Hintergrundinformationen zu einflussreichen Persönlichkeiten aus Politik, Hochfinanz und Adel öffentlich gemacht.

Bestätigt wurde der Todesfall von Andy Agathangelou, dem Gründer der britischen Kampagnenorganisation "Transparency Task Force". Die Vereinigung hatte in der Vergangenheit mehrere Veranstaltungen zum Thema Whistleblowing organisiert, bei denen Andriesz als Gastredner auftrat. Agathangelou würdigte das Engagement des Verstorbenen in einer offiziellen Stellungnahme mit emotionalen Worten: "Mit großer Trauer teilen wir die Nachricht mit, dass Simon Andriesz, ein geschätztes Mitglied unserer Gemeinschaft, in der vergangenen Woche verstorben ist."

E-Mails brachten Trumps Handelsminister unter Druck

Bekanntheit erlangte der frühere Banker vor allem durch seine detaillierten Enthüllungen über seinen ehemaligen Vorgesetzten Howard Lutnick. Lutnick bekleidet heute das Amt des Handelsministers in den Vereinigten Staaten im Regierungskabinett von US-Präsident Donald Trump. Andriesz hatte Lutnick im Frühjahr 2026 öffentlich beschuldigt, dessen frühere geschäftliche Kontakte zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verschwiegen und verharmlost zu haben.

Im Gespräch mit dem britischen Sender BBC verwies Andriesz auf brisante elektronische Dokumente und Korrespondenzen. Nach seinen Angaben belegten interne E-Mails eindeutig, dass Lutnick und Epstein noch im Jahr 2018 über ein gemeinsames Start-up-Projekt verhandelt haben sollen. Dies stand in klarem Widerspruch zu früheren Aussagen des Politikers:

Lutnick hatte zuvor öffentlich beteuert, jeglichen Kontakt zu Jeffrey Epstein bereits viele Jahre vor 2018 vollständig beendet zu haben.

Nach den Veröffentlichungen durch Andriesz musste der heutige Minister einräumen, im Jahr 2012 während eines Familienurlaubs auf Epsteins berüchtigter Privatinsel gewesen zu sein.

Vor dem Haushaltsausschuss des US-Senats rechtfertigte sich Lutnick wörtlich: "Ich habe tatsächlich mit ihm zu Mittag gegessen, als ich während eines Familienurlaubs mit dem Boot dorthin fuhr. Meine Frau war dabei, ebenso meine vier Kinder und Kindermädchen ... Wir haben auf der Insel zu Mittag gegessen. Das stimmt. Eine Stunde lang."

Recherchen führten zu Prinz Andrew und Sarah Ferguson

Die Nachforschungen von Andriesz beschränkten sich jedoch keineswegs nur auf die US-Regierungsriege. Als Insider durchleuchtete er auch komplexe finanzielle und geschäftliche Netzwerke rund um die US-Investmentbank Cantor Fitzgerald sowie deren Verbindungen zum Epstein-Umfeld.

Dabei stieß der Whistleblower auf heikle Querverbindungen, die direkt in das britische Königshaus führten. Im Zentrum seiner Recherchen standen geschäftliche Zusammenhänge, in denen auch das Umfeld von Sarah Ferguson und ihrem Ex-Ehemann Prinz Andrew eine wesentliche Rolle spielten. Andriesz versuchte akribisch nachzuzeichnen, wie Finanzströme zwischen der Bank, wohlhabenden Investoren und der Londoner Oberschicht flossen.

Bittere Vorwürfe: Britischer Aufsichtsbehörde fehlte der Schutzwille

Die Tragweite des Falls erreichte im Juli 2026 eine breite internationale Öffentlichkeit, als eine ausführliche Dokumentation des britischen Senders BBC ausgestrahlt wurde. Kurz nach der Ausstrahlung nutzte Andriesz einen öffentlichen Auftritt bei einer Veranstaltung der "Transparency Task Force", um mit den britischen Behörden hart ins Gericht zu gehen.

Andriesz warf der Finanzaufsichtsbehörde vor, Hinweisgeber völlig ungeschützt den Vergeltungsmaßnahmen mächtiger Akteure zu überlassen. Während er und seine Angehörigen sich in einer existenzbedrohenden Krise befunden hätten, sei von offizieller Seite keinerlei Hilfe geleistet worden: "Die Behörde ergriff keine wirksamen Maßnahmen zu meinem Schutz. Die Folgen haben meine Karriere, meine Gesundheit, meine Finanzen und mein Familienleben zerstört. Eine Aufsichtsbehörde, die auf Whistleblower angewiesen ist, darf diese nicht im Stich lassen, nachdem sie sich zu Wort gemeldet haben."

Herzinfarkt und Schulden: Der enorme persönliche Preis

Die Enthüllungen forderten von dem früheren Finanzexperten einen verheerenden Tribut. In Interviews schilderte Andriesz offen die psychischen und physischen Folgen des jahrelangen Rechts- und Existenzkampfes:

Familiäre Zerreißprobe: Die jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzungen brachten seine Ehe wiederholt an den Rand des Scheiterns.

Die jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzungen brachten seine Ehe wiederholt an den Rand des Scheiterns. Schwere Gesundheitsschäden: Bei der BGC Group erlitt er einen stressbedingten Herzinfarkt und musste in der Folge mehrfach stationär im Spital behandelt werden. Er führte diese Erkrankungen direkt auf die erlebten Repressalien zurück.

Bei der BGC Group erlitt er einen stressbedingten Herzinfarkt und musste in der Folge mehrfach stationär im Spital behandelt werden. Er führte diese Erkrankungen direkt auf die erlebten Repressalien zurück. Finanzieller Ruin: Durch extrem kostspielige juristische Streitigkeiten häufte Andriesz gewaltige Schuldenberge an. Zuletzt stand sogar das Eigenheim seiner Familie unmittelbar vor dem Verlust.

Ob und in welchem konkreten Zusammenhang der Tod von Simon Andriesz mit dem jahrelangen Streit um seine Enthüllungen, den massiven gesundheitlichen Beschwerden oder den drückenden finanziellen Lasten steht, ist Gegenstand laufender Abklärungen und bleibt vorerst offen.