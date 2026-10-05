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Abzocke in Prag

Restaurant verrechnet 12,5 Prozent extra für Rechnung auf Englisch

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© Getty Images
Ein Prager Restaurant hat Touristen mit einer fiesen Masche abgezockt, indem ausländischen Gästen ungefragt eine Servicepauschale verrechnet wurde.
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Ein Aufenthalt in Prag endete für eine polnische Touristin mit einer unschönen Überraschung. Beim Bezahlen fiel ihr auf, dass die englische Version ihrer Rechnung um 73 Kronen teurer war als die tschechische Variante. Der Grund: Das Restaurant hatte ohne ihre Zustimmung und ohne vorherige Information einen Aufpreis in Höhe von 12,5 Prozent auf die bestellten Speisen aufgeschlagen, berichtet TN.cz.

Kritik vom eigenen Betreiber

Die Frau, eine Influencerin aus Polen, machte den Vorfall auf Instagram publik: "Es stellte sich heraus, dass eines der Restaurants im Zentrum von Prag ausländischen Gästen unrechtmäßig Trinkgelder in Rechnung stellte", beschwerte sie sich, "Woher ich das weiß? Ich habe es selbst erlebt."

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Betreiber distanziert sich

Das betroffene Lokal wird von der Bauer Hotel Group betrieben. Petr Bauer Junior äußerte sich zu dem Vorfall und betonte, dass es nicht richtig sei, wenn das Personal ohne vorherige Zustimmung des Gastes ein Trinkgeld berechnet. Zwar sei der auf der Rechnung empfohlene Betrag an sich kein Problem, doch wenn sich ein Gast gegen ein Trinkgeld entscheidet, müsse das Personal dies akzeptieren. Da der Hinweis auf die 12,5 Prozent nirgendwo schriftlich festgehalten ist, sei die Bedienung laut Bauer in der Pflicht, die Gäste vor dem Bezahlen darüber zu informieren.

Auch die Tschechische Handelsinspektion (ČOI) schaltete sich ein. Das Verwaltungsverfahren läuft.

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