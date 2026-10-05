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Bizarre Elterntipps: Kanzleramt nimmt Broschüre offline

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Eine Mutter arbeitet am Laptop, während sie ihr Kleinkind hält und ein weiteres Kind malt.
© Getty Images
Eine veraltete Broschüre mit zum Teil bizarren Elterntipps sorgte im Netz für Spott. Das Kanzleramt hat das Dokument nun offline genommen und will es überarbeiten.
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Suchen Sie "Erste Hilfe" für "Selbstmitleid"? Bis vor wenigen Tagen wären Sie auf der Seite des Bundeskanzleramts noch fündig geworden. In einer 36-seitigen Info-Broschüre mit Elterntipps für Alleinerziehende - sie liegt oe24 vor - fand sich unter anderem der Punkt "Erste Hilfe bei Selbstmitleid".

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Als Empfehlung heißt es dort etwa: "Denken Sie nicht, alle Probleme wären gelöst, wenn Sie einen neuen Partner / eine neue Partnerin hätten, Ihr alter Partner / Ihre alte Partnerin zurück käme, Sie mehr Geld hätten".

Textausschnitt einer Broschüre mit Tipps zum Umgang mit Selbstmitleid und negativen Gefühlen.
Broschüre © Kanzleramt

Diese und einige weitere dubiose Ratschläge sorgten im Netz zuletzt für Spott. Immerhin heißt es unter anderem auch: "Erinnern Sie sich lieber daran, was Ihnen Freude macht und Sie ablenkt."

Serien-Tipp: "King of Queens"

Auch Serien mit Alleinerziehenden - offenbar zum Ablenken - werden empfohlen. Neben "Two and a half Men" oder "Gilmore Girls" wird unter anderem auch "King of Queens" genannt. In "King of Queens" geht es aber bekanntlich um das kinderlose Ehepaar Doug und Carrie Heffernan.

Gegenüber dem "Standard" klärt das Familienministerium von Claudia Bauer (ÖVP) auf, dass die Broschüre bereits 2016 von einer alleinerziehenden Elternbildnerin gemeinsam mit Fachleuten geschrieben worden. Bei der Neuauflage 2026 seien dann lediglich Daten und Links aktualisiert worden.

Das Dokument wurde jedenfalls jetzt offline genommen und soll überarbeitet werden. Einige der Influencer, die im Netz darüber gespottet haben, wurden nun auch eingeladen, um die Broschüre zeitgemäßer zu gestalten.

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