Nachbeben mit Stärke 1,8 im Raum Innsbruck

Am Samstag war sogar ein Grollen hörbar.

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Ein leichtes Erdbeben der Stärke 1,8 hat sich Montagmittag um 11.58 Uhr südöstlich von Innsbruck ereignet. Es handelte sich dabei um ein Nachbeben eines Erdbebens der Magnitude 3,8 vom Samstag. Die Erschütterung am Montag wurde von der Bevölkerung schwach verspürt. Schäden an Gebäuden waren keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten, teilte der Österreichische Erdbebendienst GeoSphere Austria mit.

Ruckartige Bewegung

Das Erdbeben Samstagvormittag mit dem Epizentrum rund sechs Kilometer südöstlich von Innsbruck war etwas deutlicher, nämlich als ruckartige Bewegung des Untergrunds wahrgenommen worden. Zahlreiche Personen berichteten zudem von einem hörbaren Grollen.