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Veronica Ferres ist jetzt "Oscar-würdig"

Veronica Ferrres
© Getty Images
95 Nominierte, darunter 21 Gewinner des begehrtesten Filmpreises auf der Liste der insgesamt 529 Eingeladenen.
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Die deutsche Schauspielerin Veronica Ferres (61, "Das Superweib", "Schtonk!", "The Comedian") kann der Oscar-Akademie beitreten. Sie zählt zu den 529 Filmschaffenden, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in diesem Jahr als neue Mitglieder eingeladen werden. Wie der Verband am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte, stehen 95 Oscar-Nominierte, davon 21 Oscar-Gewinner, auf der Liste.

Der Weg in die Akademie führt über eine Oscar-Nominierung oder über andere Verdienste um den Film. Talente können sich nicht selbst bewerben, sondern werden von Mitgliedern der Organisation vorgeschlagen. Es gibt über ein Dutzend Sparten, darunter Regie, Kamera, Schnitt, Drehbuch, Schauspiel oder Musik. Die neuen Mitglieder dürfen künftig bei der Vergabe der Oscars mit abstimmen.

Veronica Ferrres
Veronica Ferrres © Corbis via Getty Images

In der Schauspiel-Sparte sind neben Ferres unter anderem Josh O'Connor, Jacob Elordi, Mathieu Amalric, Mia Goth, Teyana Taylor und Jenna Ortega aufgelistet.

Deutsche Talente

Weitere deutsche Filmschaffende mit einer Einladung sind unter anderem der Kameramann Markus Förderer ("September 5"), die Kostümbildnerin Sabrina Krämer ("In die Sonne schauen"), Filmkomponist Karim Sebastian Elias ("Cutting Through Rocks") und in der Sparte Visuelle Effekte die Deutschen Michael Ralla und Guido Wolter, die bei den Oscars in diesem Jahr für ihre Arbeit an dem Film "Blood & Sinners" nominiert waren.

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