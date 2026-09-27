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bei Überholmanöver

Radfahrerin verletzt - Pkw-Lenker flüchtete

Kopie von Fahrrad
© APA/dpa/Maurizio Gambarini
Ein Pkw-Lenker hat nach einem Unfall auf der Hochkönig Straße (B 164) in St. Johann in Tirol Sonntagnachmittag, bei dem eine 16-jährige Rennradfahrerin verletzt worden war, Fahrerflucht begangen.
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Der Mann war hinter der Jugendlichen sowie zwei weiteren Radfahrern - einem 54-jährigen Amerikaner und einer 40-jährigen Landsfrau - unterwegs gewesen. Er begann zu hupen, überholte schließlich die Gruppe, die auf das Bankett ausweichen musste. Dabei kam die 16-Jährige zu Sturz.

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Der Autofahrer bremste kurz ab, setzte seine Fahrt aber schließlich fort. Nach ihm wurde gefahndet, berichtete die Polizei. Die 16-Jährige begab sich selbstständig in das Bezirkskrankenhaus Mittersill zur weiteren Behandlung.

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