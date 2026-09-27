136 km/h
Biker auf Großglockner-Hochalpenstraße gestoppt
Kärnten. Ein 40 Jahre alter Pole ist am Sonntag mit seinem Motorrad auf der Großglockner-Hochalpenstraße mit 136 Kilometern pro Stunde geblitzt worden. Erlaubt war in dem Bereich im Gemeindegebiet von Heiligenblut in Kärnten (Bezirk Spittal an der Drau) Tempo 70.
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Raser angezeigt
Dem Mann wurden der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten hoben eine Sicherheitsleistung von 600 Euro ein. Der Mann wird angezeigt.
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