Biker auf Großglockner-Hochalpenstraße gestoppt

Dem Motorrad-Raser wurde der Führerschein abgenommen.

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Kärnten. Ein 40 Jahre alter Pole ist am Sonntag mit seinem Motorrad auf der Großglockner-Hochalpenstraße mit 136 Kilometern pro Stunde geblitzt worden. Erlaubt war in dem Bereich im Gemeindegebiet von Heiligenblut in Kärnten (Bezirk Spittal an der Drau) Tempo 70.

Raser angezeigt

Dem Mann wurden der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten hoben eine Sicherheitsleistung von 600 Euro ein. Der Mann wird angezeigt.