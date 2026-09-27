Festnahme
29-Jähriger misshandelte Freundin wochenlang
Kärnten. Ein 29 Jahre alter Mann aus Wolfsberg ist in der Nacht auf Sonntag wegen Gewalt gegen seine 21 Jahre alte Lebensgefährtin festgenommen worden. Laut Polizei wird er verdächtigt, die junge Frau über mehrere Wochen psychisch und physisch misshandelt zu haben. Er soll sie mit vorgehaltenem Messer mit dem Umbringen bedroht, ins Gesicht geschlagen, getreten und an den Haaren gerissen haben. Die Schwester des Opfers erstattete am Samstagabend Anzeige.
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Einvernahme noch nicht möglich
Gegen den Verdächtigen - im Raum steht der Vorwurf der fortgesetzten Gewaltausübung - wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Wegen einer starken Alkoholisierung war eine unmittelbare Einvernahme nicht möglich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht.
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