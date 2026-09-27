Andrea Kiewel: Emotionaler Abschied vom "Fernsehgarten"

Andrea Kiewel führt schwer angeschlagen durch das Saisonfinale vom "Fernsehgarten". Neben gesundheitlichen Problemen macht der Moderatorin vor allem der Abschied zu schaffen.

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Beim Saisonfinale vom "Fernsehgarten" an diesem Sonntag zeigt sich Andrea Kiewel gesundheitlich stark geschwächt. Die 61-jährige Moderatorin, die seit 2009 durch die ZDF-Sendung führt, erklärt bereits zu Beginn, dass sie "sehr, sehr krank" sei. Live auf der Bühne muss sie wiederholt husten, während ihre Stimme deutlich nasal klingt.

Unterstützung erhält Kiewel in der letzten Ausgabe vor der Winterpause von Janine Kunze, Lutz van der Horst und Vincent Gross, die sie bereits beim "Fernsehgarten"-Quiz begleiteten. Sie sollen der Moderatorin den Druck nehmen, da ihr Abschiede schwerfallen. "Ich bin ja gar nicht gut mit Abschieden. Ich hasse Abschiede. Ich heule immer schon vorher, dann betrink ich mich, dann heule ich noch mehr. Einfach alles richtig blöd.", äußert Kiewel in der Show. Kürzlich wurde sie in der Sendung zudem von einer Biene gestochen.

Vincent Gross sprang für Kiewel ein © Getty Images

Sänger übernimmt geplanten Tauchversuch

Zusätzlich wartet am Sonntag ein besonderer Programmpunkt auf Kiewel. Sie darf eine zehnminütige eigene Sendestrecke gestalten, die sie sich zuvor im Quiz mit Janine Ullmann, Lutz van der Horst und Vincent Gross erspielt hat. Ursprünglich wollte Kiewel, die im "Fernsehgarten" eine Eingebung hatte, die Zeit für einen eigenen Apnoe-Tauchversuch nutzen und unter Wasser möglichst lange die Luft anhalten. Da sie krankheitsbedingt ausfällt, springt Vincent Gross für sie ein. Der Sänger bleibt bei dem Versuch mehr als zwei Minuten unter Wasser.

Fernsehgarten startet in die Winterpause

Mit der absolvierten Sendung verabschiedet sich die Show nach der regulären Ausgabe vorerst in die Winterpause.