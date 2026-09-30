Nottötigung von Schafen: Wolf zum Abschuss frei

Zwei Tage hintereinander wurden je drei tote Schafe gefunden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Tiroler Landesregierung aus ÖVP und SPÖ hat am Dienstag erneut eine Abschussverordnung für einen sogenannten Schadwolf erlassen - diesmal in Osttirol. In einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol waren am Montag drei tote Schafe aufgefunden worden, zahlreiche weitere wurden vermisst. Nach der Begutachtung durch einen Amtstierarzt bestand der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher. Am Dienstag wurden dann drei weitere verletzte Schafe gefunden.

Zwei der Tiere mussten aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen notgetötet werden, teilte das Land mit. Die Abschussverordnung trat mit der Kundmachung am Dienstag in Kraft und galt bis zum Ablauf des 31. Oktober. Die Jägerschaft wurde bereits informiert, hieß es.