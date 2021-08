Bombenbauer jagte sich selbst in die Luft

Eine selbst gebaute Rohrbombe explodierte in der Hand eines Hausbewohners.

. Montag 4.15 Uhr in der Früh erschütterte ein lauter Knall eine Siedlung in Essling am Rand zum ­Erholungsgebiet Lobau: ­Binnen Minuten waren ­Cobra, Wega, Hundestaffel und Sprengstoffexperte vor Ort, ein Verhandlungsteam konnte den an einer Hand schwer verletzten Verdächtigen überreden, aufzugeben und sich zu stellen. Er wurde ins Spital gebracht, wo er von Justizwachebeamten bewacht wird.Der mit bis zu 10 Jahren Haft bedrohte Vorwurf: vorsätzliche Gefährdung durch Sprengmittel. Was aber bestimmt nicht alles ist.