Atlantik mit Ruderboot überquert: 6400 Kilometer in 112 Tagen

Ohne Hilfe, weder von einem Motor, noch von einem Windsegel - mit reiner Kraft ruderte der Ire Damian Browne insgesamt 6.400 Kilometer. Startpunkt von ihm und seinem Ruderboot war New York und als Ziel wurde die irische Stadt Galway quer über dem Atlantik anvisiert.

Der ehemalige Rugby-Spieler Damian Browne will es mit seinen 42 Jahren noch einmal richtig wissen. Gemeinsam mit einem Freund wollte er mit dem Ruderboot einmal den Atlantik überqueren. Sein Kumpane musste jedoch nach 13 Tage gesundheitsbedingt aufgeben. Anstatt nun das Abenteuer abzubrechen, ruderte der Ex-Rugby-Spieler munter weiter und ließ sich nicht beirren.

Schlussendlich hatte er das Ziel vor Augen, als er durch einen Sturm in eine Felsformation getrieben wurde und anschließend von der Küstenwache gerettet. "Was für eine Katastrophe, morgen ist für alle irgendwie ruiniert", erzählte der Ire, welcher die für ihn geplante Feier nicht dämpfen wollte. Nach 112 Tagen Reise kam er dann an der Küste von Galway an und konnte nach über 90 Tagen endlich wieder einen anderen Menschen sehen, hören und spüren.

Frau und Tochter

Seine Befürchtungen, er könnte die Willkommensfeier für ihn zerstört haben, wurden nicht zur Realität. Gemeinsam mit seiner Frau und Tochter wurde er von hunderten Menschen freudig begrüßt und gefeiert. Der Abenteurer erklomm bereits den Mount Everest und überquerte nun den Atlantik im Ruderboot, was er als nächstes Ziel hat, verriet er nicht.