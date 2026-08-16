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Abflug mit Defekt

Flugbegleiterin packt aus: "Fast jeder Flieger hat eine Macke"

Alarm im Flugzeug: Handy-Akku fing Feuer
© Getty Images
Der Flug in den Urlaub kann durch kaputte Sitze, defekte Bildschirme oder fehlerhafte Klimaanlage richtig unangenehm werden. Doch warum starten Flugzeuge trotz diesen Problemen?
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Einige haben schon solche Flüge erlebt: Der Bildschirm ist kaputt, die Sitzlehne klemmt oder die Toilettenspülung hat Probleme. Solche Defekte stören vor allem auf langen Flügen. Wie eine Flugbegleiterin laut "Focus" berichtet, sind solche Macken normal. Fast jedes Flugzeug hat kleinere Fehler. Meistens betreffen sie Komfortfunktionen und nicht die Sicherheit.

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Die Flugbegleiter dokumentieren jeden einzelnen Defekt. In einem technischen Logbuch werden alle Auffälligkeiten eingetragen. Techniker entscheiden dann, ob der Defekt repariert wird.

Fehler werden nicht sofort ausgebessert

Nicht jeder Schaden muss sofort behoben werden. Wenn die Zeit drängt oder das Problem als unkritisch bewertet wird, kann die Entscheidung getroffen werden, dass ein Flugzeug trotzdem startet. Darunter fallen etwa ein defekter Sitz oder ein ausgefallenes Unterhaltungssystem.

Über die technischen Probleme werden die Passagiere nicht immer informiert. Der Grund: Viele Fehler sind komplex und für Außenstehende schwer zu verstehen. Zusätzlich soll unnötige Verunsicherung unter den Passagieren vermieden werden.

Verspätungen werden somit allgemein erklärt, anstatt auf die technischen Ursachen hinzuweisen. Wie die Stewardess angibt, sind bestimmte Flieger und Modelltypen fehleranfälliger.

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