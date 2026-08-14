Pärchen beim Sonnenfinsternis-Sex erwischt

Nach dem Himmelsschauspiel fielen alle Hüllen.

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Die Sonnenfinsternis am Mittwochabend lockte zahlreiche Menschen auf die Berge rund um Seefeld. Doch auf der Aussichtsplattform am Brunschkopf sorgte nicht nur das seltene Himmelsschauspiel für Aufmerksamkeit.

Gegen 20.20 Uhr hielt die dort installierte Webcam einen ungewöhnlichen Moment fest. Ein Paar nutzte die Aussichtsplattform offenbar für sehr private Zweisamkeit. Zunächst tauschten die beiden Küsse aus, später legten sie ihre Kleidung ab. Die Aufnahmen der Webcam waren anschließend im Internet abrufbar.

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Angst vor "Sex-Hotspot"

Beim Tourismusverband Seefeld nimmt man den kuriosen Zwischenfall mit Humor. Geschäftsführer Elias Walser sagte gegenüber der "Tiroler Tageszeitung", er hoffe, dass der Brunschkopf nun nicht zum "Sex-Hotspot" werde. Schließlich sei der Aussichtspunkt auch bei Familien sehr beliebt. Möglicherweise seien dem Paar während der Sonnenfinsternis schlicht "die Gefühle durchgegangen".

Datenschutzrechtlich sieht der TVB derzeit kein Problem. Laut Walser werden Gesichter und Autokennzeichen auf den Webcam-Aufnahmen verpixelt. Die Kamera erstellt etwa alle 20 Minuten ein Bild, das online zur Information über das Wetter bereitgestellt wird. Die Aufnahmen werden zudem über längere Zeit auf den Servern des Webcam-Betreibers gespeichert.

Für die Kamera ist der Tourismusverband Seefeld verantwortlich. Dass ausgerechnet die Wetter-Webcam nun für einen derart ungewöhnlichen Schnappschuss sorgte, dürfte allerdings nicht dem ursprünglichen Zweck der Kamera entsprochen haben.