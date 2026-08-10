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In Marbella

Urlauber fliehen vor wildgewordenem Fisch aus Meer

Menschen am Strand nähern sich einem großen Thunfisch, der im seichten Wasser zappelt.
© Instagram/one_day_at_victorsbeac
Ein riesiger Fisch sorgte am beliebten Strand "Playa del Ancón" im spanischen Marbella für große Panik. Die Badegäste flohen vor dem desorientierten Tier.
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Der große Fisch folgte einem Schwimmer, der sich durch schnelle Schwimmzüge an Land retten konnte. Das Tier strandete am Ufer und zappelte. Es konnte ins Meer zurückkehren.

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Wie spanische Medien berichten, sollen Badegäste mithilfe von Liegestühlen dem Fisch geholfen haben, wieder ins Meer zurückzugelangen.

Dabei soll es sich um einen 300-Kilogramm-schweren Thunfisch handeln. Laut mehreren Augenzeugen soll das Tier aus den Kiemen geblutet haben. Scheinbar wurde der Fisch zuvor durch ein Fanggerät verletzt und war schon desorientiert.

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