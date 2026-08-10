Urlauber fliehen vor wildgewordenem Fisch aus Meer

Ein riesiger Fisch sorgte am beliebten Strand "Playa del Ancón" im spanischen Marbella für große Panik. Die Badegäste flohen vor dem desorientierten Tier.

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Der große Fisch folgte einem Schwimmer, der sich durch schnelle Schwimmzüge an Land retten konnte. Das Tier strandete am Ufer und zappelte. Es konnte ins Meer zurückkehren.

Wie spanische Medien berichten, sollen Badegäste mithilfe von Liegestühlen dem Fisch geholfen haben, wieder ins Meer zurückzugelangen.

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Dabei soll es sich um einen 300-Kilogramm-schweren Thunfisch handeln. Laut mehreren Augenzeugen soll das Tier aus den Kiemen geblutet haben. Scheinbar wurde der Fisch zuvor durch ein Fanggerät verletzt und war schon desorientiert.