oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

"Wurde oft gefragt"

Ex-Weltmeister verrät brisantes Schumacher-Geheimnis

OR
von
Ein Mann mit roter Ferrari-Kappe und Headset sitzt konzentriert an einer Boxengasse.
© Mondadori Portfolio via Getty Im
Seit seinem tragischen Ski-Unfall im Dezember 2013 warten Fans auf ein Lebenszeichen von Michael Schucmacher. Gerüchte gab es viele, doch nur wenig dringt an die Öffentlichkeit.
OE24 auf Google bevorzugen

Michael Schumacher zählt ohne Zweifel zu den größten Fahrern, die es in der Formel 1 jemals gegeben hatte. Doch als er am 29. Dezember 2013 im Nobelskiort Meribel einen folgenschweren Unfall hatte, war er in der Öffentlichkeit nicht mehr zu sehen.

Auch interessant

Schumacher-Familie kündigt Überraschung an

Schumacher-Tochter Gina kämpft um 433.000 Euro

Michael Schumacher: Neues Posting rührt Fans zu Tränen

Die Familie schirmt den siebenfachen Weltmeister strikt ab, nur ausgewählte Personen durften den mittlerweile 57-Jährigen überhaupt besuchen. Wie es ihm tatsächlich geht, darüber kann nur spekuliert werden. Denn sein engster Kreis schweigt über den Gesundheitszustand.

Immer wieder melden sich ehemalige Weggefährten mit Gerüchten und Vermutungen, welche den Fans auch immer wieder Hoffnung geben. Doch bestätigte Informationen gibt es keine. Nun hat allerdings ein ehemaliger Weltmeister ein gut gehütetes Geheimnis verraten.

Rätsel gelüftet

Dabei geht es allerdings nicht um Schumis Gesundheitszustand. Vielmehr wurde ein sportliches Rätsel gelüftet, das zu einem großen Teil auch zum Erfolg des Deutschen beigetragen hatte.

Jenson Button, Sensations-Weltmeister 2009 mit Brawn GP, plauderte im "Beyond the Grid"-Podcast aus, dass eines der Erfolgsgeheimnisse des Deutschen sein mehrjähriger Teamkollege Rubens Barrichello gewesen sei.

(L to R): Rubens Barrichello (BRA) Ferrari with team mate Michael Schumacher (GER) Ferrari. Formula One World Championship, Rd16, Belgian Grand Prix, Preparations, Spa Francorchamps, Belgium, 8 September 2005. DIGITAL IMAGE (Photo by Gareth Bumstead/Sutton Images)
Rubens Barrichello begleitete Michael Schumacher sechs Jahre lang. © Sutton Images

Der Brasilianer war von 2000 bis 2005 an der Seite von Schumi bei Ferrari und wechselte 2006 als Teamkollege von Button zu Honda. Mit dem italienischen Rennstall gewann Barrichello fünfmal den Konstrukteurs-Titel, während Schumacher ebenso oft Weltmeister wurde.

Absoluter Teamplayer

"Ich wurde oft gefragt, welcher Fahrer am besten im technischen Bereich war und das war mit Abstand Rubens", schilderte Button. Weiters meinte er, dass der Brasilianer ein extrem guter Teamplayer gewesen sei und ein enormes Verständnis für die "Entwicklung des Autos" hatte und genau merkte, was der Bolide auf der Strecke macht.

Brazilian Grand Prix - Sunday Interlagos, Sao Paulo, Brazil. 18th October 2009.Rubens Barrichello, Brawn GP BGP001 Mercedes, 8th position, Ross Brawn, Team Principal, Brawn GP, and Jenson Button, Brawn GP BGP001 Mercedes, 5th position, celebrate success. Portrait. (Photo by Charles Coates/LAT Images)
Auch bei Brawn GP war Barrichello Teil des Sensations-Titels 2009. © LAT Images

Besonders hervorgehoben wurde dabei, dass Barrichello die Arbeit selbst erledigte, anstatt sie dem Ingenieur zu überlassen. Button: "Ich verstehe, warum Michael ihn so viele Jahre lang als Teamkollegen haben wollte; ich hatte das Glück, dies zu erleben, als wir gemeinsam Rennen fuhren." Es änderte auch den Blick darauf, was nötig ist, und half dem Briten dabei, den Titel 2009 selbst zu gewinnen, wo er den Brasilianer weiterhin als Teamkollege an seiner Seite hatte.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nicht nur Palhinha: Aston Villa will nächsten Bayern-Star

Verlag feuert Rammstein-Sänger Lindemann wegen Pornovideo

Bundesliga-Knall: Bayern plant Mini-Turniere im Ausland

Historischer Millionen-Deal beim FC Bayern München

Bayern-Knall um Harry Kane (33)

Ex-Weltmeister verrät brisantes Schumacher-Geheimnis

Börse Tokio schließt nach guten Wirtschaftsdaten deutlich fester

Googles Geheimlabor setzt auf "Loon" und "Wing"

Lebensretter von S-Bahn getötet

Alle Tiroler Krankenhäuser verschieben OPs