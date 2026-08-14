Mit Nebelhorn
Weckte schlafenden Eisbär: Person muss 4.553 Euro Strafe zahlen
Eine Person wurde auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen zu einer Strafe in Höhe von 50.000 Norwegischen Kronen (4.550 Euro) verurteilt. Der Grund: Er hat einen schlafenden Eisbären geweckt.
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Die Person soll mit dem Nebelhorn eines Schiffes das Tier geweckt haben, so der Gouverneur des Archipels in der Arktis am Donnerstag. Der Eisbär sei nach der Störaktion weggelaufen.
Passagiere entdeckten schlafenden Eisbären
Der Vorfall fand Anfang August statt. Ein Schiff fuhr in einem Fjord im Nordosten Spitzbergens. Wie der Gouverneur von Spitzbergen mitteilte, haben die Passagiere den schlafenden Eisbären auf dem Land entdeckt. Die Identität der Person, die das Nebelhorn betätigt hat und verurteilt wurde, wurde nicht veröffentlicht.
Spitzbergen ist doppelt so groß wie Belgien. Laut der letzten Zählung aus dem Jahr 2015 leben 260 Eisbären auf den Inseln. Dort "ist es verboten, einen Eisbären unnötig zu stören, anzulocken oder zu verfolgen", so die örtliche Gesetzgebung. 1972 wurden die Tiere auf der Inselgruppe unter Schutz gestellt.
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