Körperverletzung
Unbekannte werfen im Freibad Böller auf einen Badegast
Tirol. Am Samstag gegen 15:45 Uhr ereignete sich in einem Freibad in Innsbruck eine Körperverletzung sowie eine Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Täterschaft warf einen Böller in Richtung eines 63-jährigen Badegasts, wie die LPD Tirol berichtet. Durch den Vorfall wurde der Mann leicht am Körper verletzt. Zudem entstand an seinem Handtuch ein erheblicher Brandfleck.
Medizinische Versorgung und Transport
Nach dem Vorfall wurde das Opfer vor Ort erstversorgt. Im Anschluss erfolgte der Transport mit einem Rettungstransportwagen zur weiteren medizinischen Abklärung in die Klinik Innsbruck.
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Polizeiliche Ermittlungen laufen
Die polizeilichen Ermittlungen zur Ausforschung der bislang unbekannten Täterschaft sind im Gange. Zeugen und Hinweise werden von den zuständigen Behörden ausgewertet, um die Hintergründe der Tat zu klären.
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