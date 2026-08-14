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Kuriose Szenen

13 Kühe legen Verkehr auf der Autobahn lahm

Mehrere Kühe laufen auf der Brennerautobahn in Tirol, Autos müssen anhalten.
© ASFINAG
Ein ungewöhnlicher Zwischenfall auf der Brennerautobahn in Tirol hat zu einer vorübergehenden Sperre gesorgt. Eine ausgebüxte Kuhherde verirrte sich auf die viel befahrene Strecke und legte den Verkehr lahm.
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Tirol. Kuriose, aber mitunter gefährliche Szenen spielten sich am Freitag gegen 8 Uhr auf der A13 Brennerautobahn nahe Innsbruck ab. Einem Tiroler Bauern waren auf dem Weg zu einer Weide 13 Kühe entwischt, wie "ORF Tirol" berichtet. Die Herde gelangte offenbar über eine Baustelle bei der Anschlussstelle Patsch auf die Hauptfahrbahn in Richtung Innsbruck. Das hatte direkte Auswirkungen auf eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen des Alpenraums.

Kurze Totalsperre auf der A13

Da sich die Rinder auf der Fahrbahn befanden, war ein rasches Eingreifen gefordert. Die Autobahnpolizei Schönberg und der Streckendienst der Asfinag waren zügig vor Ort. Um die Tiere wieder sicher von der Fahrbahn zu bringen, war eine Totalsperre unumgänglich, was unweigerlich zu einem Rückstau im Frühverkehr führte.

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Dem Landwirt gelang es schließlich durch die gemeinsame Unterstützung von Bauarbeitern, des Asfinag-Streckendienstes sowie zwei Polizeistreifen, die Situation zu klären. Die Tiere akzeptierten den Rückweg über die Autobahnauffahrt anstandslos und keine der Kühe reagierte aggressiv.

Nicht nur die Einsatzkräfte, auch die im Stau wartenden Autofahrer staunten über die tierischen Verkehrsteilnehmer. Letztlich endete der tierische Ausflug glimpflich: Es wurden bei dem Vorfall weder Personen noch Tiere verletzt.

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