Doppel-Olympiasiegerin Anna Gassner springt über 45 Meter Schanze im Wörtherseestadion

Doppel-Olympiasiegerin Anna Gassner denkt schon an ihr Karriere-Ende. Dieses Wochenende gibt sie aber nochmals Vollgas.

Dieses Wochenende (4. und 5. Jänner) wird Klagenfurt zum Zentrum der Wintersportwelt, wenn sich die internationale Crème de la Crème der Freeski- und Snowboardszene im Wörtherseestadion trifft. Ausgetragen werden die Weltcup-Bewerbe – am Samstag Freeski und am Sonntag Snowboard – auf einem 45 Meter hohen Kicker in der Mitte des Wörtherseestadion. 180 Athleten aus 31 Nationen, allen voran Doppel-Olympiasiegerin Anna Gassner sind dafür in der Kärntner Landeshauptstadt zu Gast. Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen. Neben den Siegerehrungen im Auslauf der Rampe stehen bei den Aftershow-Partys internationale Acts wie Gabry Ponte oder Culcha Candela auf der Bühne. Wer mit dem Zug anreist, kommt von der Station Klagenfurt WEST zu Fuß zum Stadion. Stehplatzkarten kosten 49,90 Euro. Anfang Dezember waren bereits mehr als 10.000 Tickets verkauft.