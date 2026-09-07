oe24
TV
E-Paper
Immo

Smartphone-Kampf

Xiaomi und Huawei wollen mit Falt-Handys Apple herausfordern

Lila faltbares Huawei-Smartphone mit achteckigem Kameramodul auf der Rückseite.
© Instagram/ huawei
Wenige Tage vor der alljährlichen Vorstellung der neuen iPhone-Generation verschärfen Xiaomi und Huawei den Wettbewerb auf dem Smartphone-Markt.
OE24 auf Google bevorzugen

Die beiden chinesischen Hersteller präsentierten mit dem "18 Fold" und dem "Mate XT 2" am Montag hochpreisige Falt-Handys. Apple wird bei der für Mittwoch geplanten Veranstaltung voraussichtlich das erste faltbare iPhone vorstellen.

Auch interessant

UNO: KI könnte Existenz der Menschheit gefährden

DIESE mächtige Tastenkombination kennt fast keiner

Wegen Patenten: Chemie-Gigant verklagt Apple

Das Xiaomi Fold hat im zugeklappten Zustand die Größe eines Reisepasses und kann im geöffneten Zustand drei Apps nebeneinander anzeigen. Angetrieben wird das Gerät von einem selbst entwickelten Prozessor. Die Speicherbausteine stammen vom chinesischen Spezialisten CXMT. Huawei setzt für das doppelt faltbare Mate XT 2 ebenfalls auf Chips aus eigener Herstellung. Ausgeklappt erreicht der Bildschirm dieses Smartphones die Größe eines Tablets.

Neue Modelle ab 1.540 Dollar

Die Preise für die neuen Geräte beginnen für ein Smartphone von Xiaomi bei 1.540 Dollar (1.325 Euro) beziehungsweise von Huawei bei 2.980 Dollar. Beide Unternehmen betonten bei der Produktvorstellung den hohen Kostendruck durch die in den vergangenen Monaten rasant gestiegenen Preise für Speicherchips.

Mit hochpreisigen Falt-Handys wollen Smartphone-Anbieter ihre Gewinnmargen verbessern. Bisher dominiert Samsung mit Modellen wie dem Galaxy Z Fold8 und dem Z Flip8 diesen kleinen, aber wachstumsstarken Markt. In China erreicht Huawei den Experten des Branchendienstes Smart Analytics Global zufolge in dieser Produktkategorie jedoch einen Marktanteil von 68 Prozent.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bagnaia holte sechsten Saisonsieg im Sprint

Europas Börsen etwas leichter - Banken klar tiefer

Briten lassen Flugzeuge am Boden

DIESE mächtige Tastenkombination kennt fast keiner

Causa Strache: Waldhäusl attackiert Wiener FPÖ

UNO: KI könnte Existenz der Menschheit gefährden

Programme von OpenAI kaperten deutsche Webseite

Schimmelbefall in St. Pöltener NV-Arena

Xiaomi und Huawei wollen mit Falt-Handys Apple herausfordern

Wegen Patenten: Chemie-Gigant verklagt Apple