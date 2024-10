Schimmelbefall in St. Pöltener NV-Arena

Nach dem Hochwasser vor drei Wochen hat sich im Fußball-Stadion des SKN St. Pölten Schimmel ausgebreitet.

Betroffen sind wichtige Innenräume wie die Kabinen im Untergeschoß, der Rasen und die Tribünen sind intakt. Österreichs Frauen-Serienmeister weicht nun für die Champions-League-Highlights nach Wien aus. Die Bundesliga-Spiele der Frauen und Männer sollen weiterhin in der NV-Arena stattfinden. Die Reparaturarbeiten würden jedoch zwischen sechs und acht Monate dauern.

Einen "Kurier"-Bericht, wonach die Champions-League-Partien gegen Manchester City, Titelverteidiger Barcelona und Hammarby in der Generali Arena der Wiener Austria stattfinden, bestätigte der Club am Freitagabend nach finalen Abklärungen mit der UEFA. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, auch Shuttle-Dienste von St. Pölten in die Bundeshauptstadt seien angedacht.

Auch die SKN-Basketballer müssen aufgrund von Hochwasserschäden bis zumindest Dezember umziehen. Der Superliga-Club hat eine Sporthalle in Herzogenburg als Ausweichquartier auserkoren.