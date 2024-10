Star-Trainer vor Sensations-Transfer

Wie englische Medien berichten, kommt es in der Premier League zu einem spektakulären Trainer-Wechsel.

Der Football-Insider auf der Insel ist sich sicher: Der FC Everton wird in Kürze die Trennung von Sean Dyche bekanntgeben. Der Klub aus Liverpool liegt aktuell nur auf dem 16. Tabellenplatz und entging schon in der Vorsaison nur knapp dem Abstieg.

US-Milliardär kaufte schon AS Rom

Klub-Besitzer Farhad Moshiri hat sein Interesse am kostspieligen Spielzeug verloren und soll seine Anteile an Dan Friedkien verkaufen. Der US-Investor mit einem geschätzten Vermögen von 7,6 Milliarden Dollar ist ein Fußball-Kenner und kaufte bereits 2020 um über 500 Millionen Euro den italienischen Spitzenklub AS Rom.

Special One mit England-Klausel

Und genau jener Trainer, den Friedkien damals nach Italien holte, soll nun der neue Everton werden: Jose Mourinho. Aktuell steht der Star-Trainer bei türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul unter Vertrag. Aber: Mourinho soll eine Klausel im Vertrag haben, die es ihm ermöglicht bei einem Angebot aus der Premier League nach England zurückzukehren. Zur Erinnerung: "The Special One" trainierte auf der Insel bereits Chelsea, Manchester United und Tottenham.