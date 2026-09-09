oe24
TV
E-Paper
Immo

Immer richtig

Das verrät die Farbe über den USB-Anschluss

Ein USB-Stick wird in einen USB-Anschluss eines Computers gesteckt.
© Getty Images/iStockphoto
Weiß, blau oder schwarz: Die bunten Farben von USB-Anschlüssen sind kein Design, sondern verraten Tempo und Extras der Ports. Wer die Farbcodes kennt, wählt direkt den passenden USB-Anschluss.
OE24 auf Google bevorzugen

Ob am Computer oder Laptop: An vielen technischen Geräten fallen bunte USB-Ports in blau, weiß, rot oder gelb auf. Diese bunten Farbtöne sind keineswegs reine Zierde, sondern liefern wertvolle Hinweise auf Tempo und Zusatzfunktionen.

Das bedeuten die USB-Farben

Hinter jeder einzelnen Farbgebung steckt ein technischer Standard. Obwohl das USB Implementers Forum die Datenraten festschreibt, bleibt die Farbwahl meist eine Absprache der Hersteller. Einzig die Farbe Blau für USB 3.0 gilt als offizielle Empfehlung, während andere Farben von den Computerbauern freiwillig genutzt werden.

Da der Einsatz der Farben freiwillig ist, weichen manche Geräte ab. Marken wie Corsair oder Razer setzen auf eigene Signalfarben zur Wiedererkennung. Bei ungebräuchlichen Farben lohnt sich daher der Blick ins Handbuch.

Auch interessant

Europäische Royals im Reisebus zur Trauerfeier

Weltschnitzeltag: Was Blattgold mit dem Wiener Schnitzel zu tun hat

So läuft das Begräbnis von König Harald

Weiß, Schwarz und Blau

Diese drei Varianten sind extrem verbreitet und stehen für unterschiedliche Tempoklassen:

Weiß: Steht für USB 1.x mit maximal 12 Mbit/s. Dieser alte Standard genügt modernen externen Festplatten keineswegs mehr.

Schwarz: Kennzeichnet USB 2.0 mit bis zu 480 Mbit/s. Diese Anschlüsse werden auch heute oft für Maus, Tastatur oder Mikrofon eingesetzt.

Blau: Zeigt USB 3.0 SuperSpeed mit bis zu 5 Gbit/s an. Externe SSDs und Backups nutzen diese Geschwindigkeit optimal.

USB-C verzichtet auf Farben

Neuartige USB-C-Anschlüsse besitzen keine farbigen Ränder mehr. Der Grund ist die enorm hohe Vielseitigkeit: USB-C überträgt neben reinen Daten auch Videosignale über DisplayPort oder Thunderbolt und liefert hohe Ladeleistungen. Eine einfache Farbe könnte diese Vielfalt nicht darstellen.

Hersteller nutzen deshalb kleine Symbole anstelle von Farben. Ein gezeigter Blitz signalisiert schnelles Laden, während das SuperSpeed-Logo hohe Datenraten verdeutlicht. Manche Geräte, wie neuere MacBooks, verzichten sogar vollständig auf sichtbare Kennzeichnungen. Wer bei den eigenen USB-C-Ports unsicher ist, liest die Details in der Anleitung oder auf der Produktseite nach.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Scharfe Kritik des Rechnungshofs an COFAG

Anita: Skandal-Akten vernichtet

ALLES was wir über die neuen iPhones wissen

Ilzers Hoffenheim baut Heimrekord aus - Querfeld trifft

Huawei Watch D3 misst den Blutdruck rund um die Uhr

iPhone 18 Pro wird deutlich teurer

Top-Orchester bei Musikfestival Grafenegg

So empfangen Sie über 1.800 TV-Sender völlig legal

US-Raumfrachter "Cygnus" explodiert

Das verrät die Farbe über den USB-Anschluss