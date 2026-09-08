ALLES was wir über die neuen iPhones wissen

Am kommenden Mittwoch, dem 9. September, blickt die gesamte Technologie-Welt gespannt nach Cupertino in den Apple Park. Unter dem verheißungsvollen Motto "Staunen und Strahlen" präsentiert der US-Riese seine neuesten Innovationen und läutet damit eine völlig neue Epoche ein.

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Dieses Event wird in die Geschichte des Konzerns eingehen, denn es markiert die erste große Keynote unter der Leitung des neuen CEOs John Ternus. Der ehemalige Senior Vice President der Hardware-Entwicklung hat erst am 1. September die Chefposition von Tim Cook übernommen. Cook leitete das Unternehmen seit dem Tod von Steve Jobs im Jahr 2011 und prägte die Marke über eine Dekade lang. Er war es auch, der die meisten der großen Live-Präsentationen moderierte. Mit Ternus steht nun ein neuer Kopf an der Spitze, der sich direkt mit einer spektakulären Premiere beweisen muss: dem ersten faltbaren iPhone.

Die Erwartungen an Ternus sind enorm, da die Fangemeinde nach Jahren der sanften Produktpflege endlich wieder echte Innovationen fordert. Das kommende Event wird zeigen, ob der neue CEO den hohen Ansprüchen der Kunden und Aktionäre gerecht werden kann und ob er die unbändige kreative Energie besitzt, die Apple einst so einzigartig gemacht hat.

Die Sensation ist perfekt: Das erste faltbare iPhone kommt

Ob das neue Vorzeige-Modell nun als "iPhone Fold" oder "iPhone Ultra" auf den Markt kommt, ist noch unklar, doch die Veröffentlichung eines faltbaren Smartphones gilt in der Branche als absolut gesichert. Seit Monaten verdichten sich die Hinweise aus den asiatischen Lieferketten. Das Gerät soll einen kompakten Formfaktor aufweisen, der zusammengeklappt leicht in die Hosentasche passt. Außen verbaut Apple ein 5,5 Zoll großes OLED-Display, während sich im Inneren nach dem Aufklappen ein riesiger 7,8-Zoll-Bildschirm entfaltet. Damit bietet das Falthandy reichlich Platz für anspruchsvolles Multitasking und Apps.

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Mit einer Dicke von knapp unter 10 Millimetern ist das Gehäuse zwar spürbar dicker als das eines normalen Smartphones, im Alltag dürfte das jedoch kaum stören. Das Konkurrenzmodell von Samsung, das Galaxy Z Fold 8, zeigt bereits, wie angenehm sich dieser Formfaktor nutzen lässt. Für die nötige Leistung sorgt der neue Apple-A20-Chip in Kombination mit üppigen 12 Gigabyte Arbeitsspeicher. Diese extreme Power hat jedoch ihren Preis: Gerüchten zufolge soll das erste faltbare iPhone erst ab rund 2.500 Euro im Handel erhältlich sein.

iPhone 18 Pro: Maximale Leistung im edlen "Dark Cherry"-Design

Wer kein Falthandy möchte, darf sich auf die neuen Pro-Modelle freuen. Überraschenderweise wird das Standard-Modell des iPhone 18 heuer wohl nicht im September erscheinen, sondern erst im Frühjahr 2027 nachgereicht – möglicherweise an der Seite eines günstigeren iPhone 18e oder eines hauchdünnen iPhone Air 2. Somit stehen am Mittwoch ganz klar das iPhone 18 Pro und das Pro Max im Rampenlicht. Die Displays wachsen leicht auf 6.3 und 6.9 Zoll an, während das Design mit der markanten Kamerainsel auf der Rückseite weitgehend erhalten bleibt.

Die Kamera-Ausstattung der Pro-Modelle im Überblick:

Drei 48-Megapixel-Sensoren: Apple setzt auf eine extrem hohe Auflösung für alle drei Kameralinsen auf der Rückseite.

Apple setzt auf eine extrem hohe Auflösung für alle drei Kameralinsen auf der Rückseite. Verbesserter Zoom: Die Telekamera bietet einen vierfachen optischen und einen achtfachen verlustfreien Digitalzoom.

Die Telekamera bietet einen vierfachen optischen und einen achtfachen verlustfreien Digitalzoom. Variable Blende im Pro Max: Professionelle Fotografen erhalten mehr Kontrolle über die Tiefenschärfe und den Lichteinfall.

Professionelle Fotografen erhalten mehr Kontrolle über die Tiefenschärfe und den Lichteinfall. Kameratools in iOS 27: Codeschnipsel verraten eine manuelle Fokus-Einstellung und eine Wellenform-Anzeige für die Belichtung.

Farblich sticht heuer besonders der neue Farbton "Dark Cherry" hervor, ein tiefes, elegantes Dunkelrot. Als Alternativen stehen Hellblau, Dunkelgrau und Silber bereit. Auf der Vorderseite fällt der Balken für die "Dynamic Island" deutlich schmaler aus, da wichtige Face-ID-Komponenten unsichtbar unter das Display wandern. Im Inneren arbeitet der bahnbrechende A20-Pro-Chip, der erstmals im hocheffizienten 2-Nanometer-Verfahren hergestellt wird.

Apple Watch Series 12, Ultra 4 und der neue "Home Hub" für die Wand

Auch für das Handgelenk gibt es Neuigkeiten, wenngleich die großen Sensationen hier wohl ausbleiben. Apple präsentiert die Watch Series 12 und die robuste Ultra 4. Beide Uhren erhalten deutlich schnellere Prozessoren und einen verdoppelten Speicherplatz von 128 Gigabyte. Auf heiß diskutierte Features wie eine Blutdruckmessung, einen Fingerabdrucksensor in der Seitentaste oder eine Blutzuckermessung im Armband müssen die Fans aber wohl auch heuer verzichten. Stattdessen gibt es eine verbesserte Hardware zur Messung der Herzfrequenz.

Spannend wird es im Smart-Home-Sektor: Hier verdichten sich die Gerüchte um den sogenannten "Home Hub". Dieses wandmontierbare Steuerungs-Display, eine Art iPad für das Smart Home, verfügt über eine integrierte Kamera für FaceTime-Anrufe und Raumüberwachung. Zudem könnte am Mittwoch das neue iPad Mini 8 vorgestellt werden, das mit einem 8,4 Zoll großen OLED-Display, einem schnellen A20-Chip und einem Preis von knapp über 600 Euro aufwartet – allerdings müssen Käufer hier weiterhin mit einer Bildwiederholrate von 60 Hertz das Auslangen finden.