So empfangen Sie über 1.800 TV-Sender völlig legal

Der VLC Media Player gehört weltweit zu den beliebtesten und zuverlässigsten Abspielprogrammen für Video- und Audiodatei-Formate. Was jedoch die wenigsten Nutzer wissen: Mit einer versteckten Funktion lässt sich die kostenlose Open-Source-Software ganz einfach in ein mächtiges TV-Streaming-Tool für über 1.800 Sender verwandeln.

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Die technische Grundlage für dieses bemerkenswerte Streaming-Erlebnis bildet eine sogenannte M3U-Wiedergabeliste. Dabei handelt es sich um ein offenes Gemeinschaftsprojekt, das von einer engagierten Entwickler-Community gepflegt wird. Diese Liste bündelt frei empfangbare TV-Streams aus zahlreichen Ländern rund um den Globus und stellt sie in einer einzigen, strukturierten Datei zur Verfügung. Die Streams stammen ausnahmslos aus frei zugänglichen Quellen im Internet, wie beispielsweise öffentlich-rechtlichen Mediatheken, Free-to-Air-Kanälen und legalen Web-IPTV-Angeboten.

Da keine verschlüsselten Pay-TV-Sender illegal umgangen werden, ist die Nutzung dieses Angebots absolut unbedenklich und legal. Das Angebot umfasst eine riesige Bandbreite an Inhalten, die von internationalen Nachrichtensendern über Musik- und Unterhaltungskanäle bis hin zu regionalen Spartenprogrammen reicht. Das Beste daran: Der Service erfordert weder eine komplizierte Registrierung noch die Installation von dubioser Zusatzsoftware, die den Computer verlangsamen oder mit Viren infizieren könnte.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: So richten Sie das Live-TV in VLC ein

Die Einrichtung der TV-Funktion ist denkbar einfach und lässt sich sowohl auf Desktop-Computern (Windows und macOS) als auch auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets im Handumdrehen durchführen. Alles, was Sie dafür benötigen, ist eine funktionierende Internetverbindung und der installierte VLC Media Player.

So aktivieren Sie die weltweite Senderliste in wenigen Schritten:

Playlist-Link kopieren: Besorgen Sie sich zunächst die URL der aktuellen "Free TV"-Playlist im M3U-Format aus einer vertrauenswürdigen Quelle im Netz. Netzwerkstream öffnen: Starten Sie den VLC Media Player. Wählen Sie unter macOS im Menü den Pfad "Ablage" > "Netzwerk öffnen". Windows-Nutzer klicken stattdessen auf "Medien" > "Netzwerkstream öffnen". Adresse einfügen: Kopieren Sie die kopierte M3U-Internetadresse in das dafür vorgesehene URL-Eingabefeld und bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf "Öffnen" beziehungsweise "Wiedergabe". Wiedergabeliste anzeigen: Um die gesamte Senderliste zu sehen und bequem zwischen den Kanälen hin- und herzuwechseln, öffnen Sie einfach die Wiedergabelisten-Ansicht. Unter Windows gelingt dies über das Menü "Ansicht" > "Wiedergabeliste", während Mac-Nutzer die Liste direkt in der linken Seitenleiste des Players ansteuern können.

Welche Sender und Inhalte Sie beim Gratis-Streaming erwarten

Nach dem erfolgreichen Laden der Liste steht Ihnen ein gigantisches, internationales Fernsehprogramm zur Verfügung. Je nach Region, Internetgeschwindigkeit und Tageszeit sind zwischen 1.500 und 1.800 Sender stabil und dauerhaft nutzbar. Die Bildqualität variiert dabei je nach der bereitgestellten Quelle des jeweiligen Senders von klassischer SD-Auflösung bis hin zu gestochen scharfem HD.

Das vielfältige Programmangebot gliedert sich in folgende Hauptbereiche:

Heimische Sender: Frei verfügbare öffentlich-rechtliche und private Kanäle aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Frei verfügbare öffentlich-rechtliche und private Kanäle aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Globale Nachrichten: Internationale 24-Stunden-News-Kanäle, die Sie rund um die Uhr über das Weltgeschehen auf dem Laufenden halten.

Internationale 24-Stunden-News-Kanäle, die Sie rund um die Uhr über das Weltgeschehen auf dem Laufenden halten. Unterhaltung & Kultur: Zahlreiche Musik-, Bildungs-, Dokumentations- und Regionalsender aus aller Welt in verschiedenen Originalsprachen.

Zahlreiche Musik-, Bildungs-, Dokumentations- und Regionalsender aus aller Welt in verschiedenen Originalsprachen. Sport-Übertragungen: Frei empfangbare Sportkanäle und Event-Streams für Sportbegeisterte.

Da es sich um ein dynamisches Community-Projekt handelt, kann es bei einzelnen Streams gelegentlich zu vorübergehenden Ausfällen kommen. Die Entwickler aktualisieren die Liste jedoch in regelmäßigen Abständen, um defekte Links zu ersetzen und neue, legale Sender hinzuzufügen.

Rechtliche Sicherheit: Ist das Streaming über M3U-Listen wirklich legal?

In Zeiten von illegalen Streaming-Portalen und Abmahnwellen ist die Frage nach der Legalität völlig berechtigt. Bei der hier beschriebenen Methode müssen Nutzer jedoch keinerlei rechtliche Konsequenzen befürchten. Die "Free TV"-Playlist greift ausschließlich auf Streams zu, die von den jeweiligen Fernsehsendern selbst für die freie und unverschlüsselte Verbreitung im Internet freigegeben wurden.

Es handelt sich somit um denselben Inhalt, den Sie auch beim direkten Besuch der offiziellen Sender-Websites sehen würden – nur komfortabel in einer einzigen Benutzeroberfläche gebündelt. Solange Sie keine manipulierten Listen verwenden, die kostenpflichtige Pay-TV-Angebote illegal entschlüsseln, bewegen Sie sich absolut im grünen Bereich des Gesetzes. Der VLC Media Player dient hierbei lediglich als neutrales Werkzeug zur Wiedergabe dieser öffentlich zugänglichen Datenströme.