Das ist das neue Falt-iPhone

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Apple hat bei ihrer diesjährigen Keynote wieder einen "One More Thing"-Moment gehabt. Zum Schluss ihres Events präsentierten sie ihr erste Falt-iPhone: iPhone Duo!

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Apple steigt ins Geschäft mit auffaltbaren Smartphones ein. Das neue Telefon mit dem Namen iPhone Duo hat ungefähr die Abmessungen eines Reisepasses - jeweils auf- und zusammengeklappt mit Displays innen und außen. Mit einem Preis ab 2.319 Euro ist es das bisher teuerste iPhone-Modell. Der erst seit wenigen Tagen amtierende neue Apple-Chef John Ternus geht mit dem iPhone Duo seine erste große Wette ein.

Ternus attackiert Konkurrenz

Konkurrenten hätten Falt-Telefone entwickelt, die sich wie "zwei aneinander geklebte Smartphones" anfühlten, begründete Ternus die Entscheidung für das Format. Mit den von Apple gewählten Abmessungen könne man dagegen besser von der größeren Fläche des inneren Displays mit einer Diagonalen von 7,6 Zoll profitieren. Der äußere Bildschirm hat eine Diagonale von 5,4 Zoll und 90 Prozent der Fläche eines iPhone 18 Pro. Aufgeklappt sei es das bisher dünnste iPhone-Modell.

Das Scharnier des iPhone Duo © YouTube/ Apple

Apple will Vorreiter übertreffen

Während Apples Falt-iPhone Jahre nach den Vorreitern auf den Markt kommt, will der Konzern auch damit punkten, dass er bisherige Probleme der Kategorie besser löst. Unter anderem soll die auffällige Falte in der Mitte des aufgeklappten Displays deutlich weniger zu sehen sein als bei Geräten der Konkurrenz. Die Kamera im inneren Bildschirm wurde unter der Display-Oberfläche versteckt.

iPhone Duo zusammengeklappt © YouTube/ Apple

Zugleich musste Apple einige Kompromisse eingehen. So ist der optische Zoom auf 2x beschränkt. Und statt der Gesichtserkennung FaceID wird es wie frühere Modelle per Fingerabdruck entsperrt.

Vorstoß in die Nische

Faltbare Smartphones sind bisher nach wie vor eine Nischen-Kategorie - obwohl unter anderem Samsung, Huawei und Google mit seinen Pixel-Telefonen solche Geräte seit Jahren anbieten. Auf die Kategorie entfallen nach Berechnungen der Marktforschungsfirma IDC nur gut zwei Prozent des weltweiten Smartphone-Absatzes.

IDC prognostiziert, dass Apple trotz des späten Starts binnen zwölf Monaten die Führung in dem Marktsegment übernehmen wird. 2027 werde Apple bei faltbaren Smartphones 31 Prozent des Marktes nach Stückzahlen und 44 Prozent beim Umsatz halten, sagt IDC voraus.

Aktuell sei dies Huawei. Vom chinesischen Konzern kommt demnach etwa jedes zweite verkaufte Auffalt-Smartphone - obwohl Huawei wegen US-Sanktionen keine Google-Dienste oder mit amerikanischer Beteiligung entwickelte Chips in seinen Geräten verwenden kann und damit weitgehend aus westlichen Märkten herausgedrängt wurde.

Teure Geräteklasse

International war zuletzt vor allem Samsung die treibende Kraft bei faltbaren Telefonen. Der südkoreanische Konzern versuchte im Sommer, dem Apple-Einstieg mit einem Gerät in einem ähnlichen Format zuvorzukommen, dem Galaxy Z Fold8 zu einem Preis ab 1.999 Euro in Europa. Zuvor setzte der jahrelang schärfste Apple-Rivale auf schmalere Modelle, die sich zu einem quadratischen Display auffalten.

Leistungsstarke Technik für iPhone Pro

Zusätzlich wurden das iPhone 18 Pro (ab 1199 US-Dollar, in Österreich voraussichtlich ab 1449 Euro) und das iPhone 18 Pro Max (ab 1299 US-Dollar, in Österreich voraussichtlich ab 1599 Euro) präsentiert. Die Hauptkamera mit 48 Megapixeln bietet eine variable Blende für bis zu 50 Prozent mehr Licht bei dunkler Umgebung. Der integrierte A20-Pro-Prozessor sorgt für höheres KI-Tempo, während der Akku die bisher längste Laufzeit aller Geräte aufweist und in 15 Minuten zur Hälfte geladen ist. Die Assistentin Siri-AI erhält eine eigene App mit erweiterten KI-Funktionen.

Alle präsentierten Apple-Produkte © YouTube/ Apple

Das iPhone 18 Pro mit dem AirPods 5 und Apple Watch Series 12 © YouTube/ Apple

Neuerungen bei Kopfhörern und Uhren

Ebenfalls vorgestellt wurden die Kopfhörer AirPods 5 für 149 Euro mit verbesserter Geräuschunterdrückung und Siri-AI-Unterstützung. Bei den Smartwatches setzen die Apple Watch Series 12 und Ultra 4 auf den neuen S11-Pro-Prozessor, neue Sensorsysteme sowie Apple Intelligence. Diese Funktionen dienen der Optimierung der EKG- und Pulsüberwachung sowie der Geräuscherkennung. Damit schließt das präsentierte Produktportfolio für die kommende Generation ab.