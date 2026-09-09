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Verkauf pausiert

Vor Apple-Keynote: Online Store offline

Ein Mann spricht auf einer Bühne vor einer großen Abbildung eines Computerchips.
© APA/AFP/BRITTANY HOSEA-SMALL
Wer im Apple Online Store einkaufen möchte, steht vor verschlossenen digitalen Türen. Der Konzern hat den Webshop vorübergehend vom Netz genommen. Das steckt dahinter.
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Heute um 19 Uhr lädt das Unternehmen aus Cupertino zur erwarteten Keynote. Wie gewohnt nimmt der Konzern wenige Stunden vor diesem Special Event seinen digitalen Verkauf offline, um hinter den Kulissen die letzten Vorbereitungen zu treffen. Wer also einen Einkauf im Apple-Online-Store geplant hat, muss diesen vorerst auf später verschieben.

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Neue Produkte in den Startlöchern

Hinter der vorübergehenden Sperre steckt eine bekannte Tradition. Es wird erwartet, dass auf der Präsentation neue Smartphones, Smartwatches und Kopfhörer angekündigt werden. Konkret geht es um das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max sowie das iPhone Duo. Auch die Apple Watch 12, die Apple Watch Ultra 4 und die AirPods 5 sollen enthüllt werden.

Rückkehr am Abend erwartet

Für Fans heißt es jetzt abwarten, bis die technischen Anpassungen für die neuen Produktkategorien umgesetzt sind. Es wird davon ausgegangen, dass der Shop gegen 20.15 Uhr wieder regulär erreichbar ist.

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