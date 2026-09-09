iPhone Duo: Apple präsentiert erstes Falt-iPhone

Ab 19:00 Uhr startet das große Apple-Event. Dabei steht die neue iPhone-18-Serie im Mittelpunkt. Zudem soll das heißerwartete Falt-iPhone endlich präsentiert werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit dem Motto "Surprise and Shine" startet Apple in ein neues Zeitalter. Für den neuen Chef John Ternus wird es das erste iPhone-Event sein. Im Mittelpunkt soll die iPhone-18-Serie stehen. Neben dem obligatorischen Hardwareupgrade gibt es erhebliche Verbesserungen für Apple Intelligence. Dazu steht mit iOS 27 auch eine neue Version der Sprachassistentin Siri bereit.

Das große Apple-Event im OE24-Live-Ticker zum Nachlesen:

+++ LIVE-Ticker +++ Liveticker aktualisieren 09.09.2026, 20:34 Ternus beendet seine erste Apple-Show Ternus hat sein erste Apple-Event als CEO beendet. Zum Schluss stellt er die Apple Watch und AirPods neben die neuen iPhones hin. Dann verabschiedet er sich. 09.09.2026, 20:32 Kamera Apple gibt dem iPhone Duo eine 48 Megapixel-Hauptkamera. Die Kamera kann 4K-Videos mit 120 Bildern pro Sekunde aufnahmen. Bei schlechteren Lichtverhältnissen verspricht Apple ebenfalls bessere Qualität. Besonderheit: Bei Face-Time lassen sich Front- und Rückkamera gleichzeitig nutzen. So kann bei "Duo FaceTime" eine zweite Person über das Außendisplay mit ins Gespräch einsteigen. 09.09.2026, 20:27 Innenleben des iPhone Duo Das iPhone Duo wird auch der A20 Prozessor verbaut. Der Akku soll in rund 20 Minuten bis zur Hälfte aufgeladen sein. Nach fünf Minuten am Kabel verspricht Apple auf dem Außendisplay bis zu fünf Stunden Videowiedergabe. 09.09.2026, 20:23 Display vom iPhone Duo Das iPhone Duo erhält ein Nanotextur. Damit soll Spiegelungen deutlich senken, die Falz weniger sichtbar machen und sich hochwertiger anfühlen. Im Display-Scharnier sind 100 Teile verbaut. Dazu kommen Carbonfaser-Platten als leichte Auflage für das Display. 09.09.2026, 20:18 Preis für iPhone Duo In Österreich kostet das iPhone Duo in der Basisversion 2319 Euro, die Premium-Version mit 2 Terabyte Speicher kostet 3819 Euro. Das Gerät kann ab dem 16. Oktober vorbestellt werden. Erhältlich ist das iPhone Duo ab dem 23. Oktober. 09.09.2026, 20:15 Angepasste Apps Auf dem iPhone Duo funktioniert Safari und viele andere Apps im Zwei-Fenster-Modus. Man kann sogar zwei gleiche Apps nebeneinander laufen. Zudem erhalten mehrere Apps, unter anderem die Video-App Zoom, der Messenger Slack und Netflix, eine optimierte Version. 09.09.2026, 20:12 Automatisch im Standby-Modus Das Gerät schaltet auch ohne Ladekabel in den Standby. Apple zeigt dazu neue Ansichten mit Wetter, Kalender und Musik-Widgets für den Tisch oder Nachttisch. 09.09.2026, 20:09 Touch ID und Keramik-Gehäuse Der Apple Fingerabdrucksensor kommt zurück! Auf der Seite gibt es nun einen Knopf mit Touch ID. Es lassen sich mehrere Finger hinterlegen. Die Entsperrung soll auch über die Apple Watch erfolgen. Das iPhone Duo bekommt hinten Ceramic Shield, vorne Ceramic Shield 2 und ist nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt. 09.09.2026, 20:07 iPhone Duo bekommt Apple Pencil Das iPhone Duo ist mit dem Apple Pencil kompatibel. Später im Jahr soll der Stift auch auf dem neuen Falt-iPhone funktionieren. Es soll für Notizen, Skizzen und Markierungen funktionieren. 09.09.2026, 20:05 Kamera im Display Das neue iPhone Duo soll "ähnlich groß wie ein Reisepass" sein. Geöffnet wird es das bisher größte iPhone-Display werden. Die Innenseite orientiere sich am iPad, mit schmalem Rand für Hoch- und Querformat. Dazu kommt erstmals eine FaceTime-Kamera hinter dem Display, das Scharnier soll den Bildschirm geöffnet flach halten. 09.09.2026, 19:58 So wird das erste Falt-iPhone heißen! Apple kommt nun zu ihrem klassischen "One More Thing"! Das erste Falt-Smartphone heißt iPhone Duo! iPhone Duo © YouTube/ Apple 09.09.2026, 19:53 Auch die Apple Watch hört mit Mithilfe der neuen Mikrofonen und der KI-Funktion "Audio Intelligence" hören Series 12 und Ultra 4 mit und erkennen Geräusche in der Umgebung. Die Smartwatch kann Sirenen und Alarme erkennen. Laut dem Konzern sollen die neuen Funktionen sich direkt an Menschen mit Hörbeeinträchtigung gerichtet sein. Apple Watches © YouTube/ Apple 09.09.2026, 19:48 Neue Funktion "Readiness" Apple will mit der neuen Funktion "Readiness" die Tagesform erfassen. Jeden Morgen soll aus Aktivität, Vitalwerten und Schlaf einen Wert errechnet werden. Damit soll bewertet werden, ob der Körper eine Pause braucht oder belastbar ist. Zum Beginn ist die Health-App nur auf US-Englisch. Weitere Sprachen sollen später folgen. 09.09.2026, 19:45 Als nächstes: Apple Watch Series 12 und Ultra 4 Als nächstes zeigt Apple die Apple Watch Series 12 und Ultra 4! Sie erhalten ein neues Sensorsystem mit größerer Elektrodenfläche für EKG, ringförmig angeordneten Fotodioden und stärkeren, effizienteren grünen LEDs für die Pulsmessung. Die Uhren erfassen alle fünf Sekunden die Pulswerte vom Nutzer. Auch die Herzratenvariabilität soll deutlich öfter gemessen werden: alle fünf Minuten, also 24-mal häufiger. © YouTube/ Apple 09.09.2026, 19:41 Die neuen AirPod 5 John Ternus kündigt als nächstes die AirPod 5 an. Sie haben eine verbesserte Geräuschunterdrückung und erhalten Siri als Assistenten. Das Basismodell der Kopfhörer starten ab 129 US-Dollar. Apple nennt vier Stunden Laufzeit mit ANC und bis zu 20 Stunden mit Ladecase. Das zweite Modell kostet 149 Dollar, bekommt Wischsteuerung für die Lautstärke am Stiel, bis zu fünf Stunden Laufzeit mit ANC und ein kabellos ladbares Case für Apple-Watch- und Qi-Lader. © YouTube/ Apple 09.09.2026, 19:36 So viel kostet das iPhone 18 Pro Das iPhone 18 Pro startet bei 1199 Dollar und bekommt erstmals eine Option mit 2 Terabyte. Das iPhone 18 Pro Max beginnt bei 1299 Dollar. Die Preise in Österreich werden im Laufe des Abends bekannt. Die Vorbestellungen starten am Samstag, 12. September, in den Verkauf geht das Gerät am 18. September. © YouTube/ Apple 09.09.2026, 19:33 Pro-Kamera Die neue 48-Megapixel-Hauptkamera verfügt über variabler Blende, die über sechs lasergeschnittene Lamellen geregelt wird. Das System öffnet in dunkler Umgebung automatisch, wodurch 50 Prozent mehr Licht geholt werden kann. Normale Videos erhalten in nachhinein ein Kino-Upgrade. Apple verbessert die Aufnahmen mit Cinematic Mode auf 60 Bilder pro Sekunde und schiebt 4K-Zeitraffer in Dolby Vision nach. 09.09.2026, 19:29 Verbesserte Kamera Apple bezeichnet es als das "größte Kamera-Upgrade seit Jahren". Es bietet mehr Kontrolle über Lichteinfall und Tiefenschärfe. Das iPhone 18 Pro erhält einen neuen 48-Megapixel-Sensor. 09.09.2026, 19:27 Sehr schnelles Laden Der Akku soll innerhalb von nur 15 Minuten halb voll sein. Schon fünf Minuten am Kabel sollen laut Apple für etwa sechs Stunden Videowiedergabe reichen. 09.09.2026, 19:25 A20-Pro-Chip mit Leistungssprung Laut Apple soll der neue A20 Pro bis zu 40 Prozent mehr Leistung bringen. Der Sieben-Kern-GPU bietet schnellere Bildberechnung und mehr KI-Tempo bei der Bildgenerierung. Apple betont, dass somit auch High-End-Games auf dem iPhone 18 Pro spielbar sind. 09.09.2026, 19:22 Zum Start auf Englisch Zum Start soll Siri AI in der Beta auf Englisch, Französisch, Japanisch und Koreanisch laufen. Im Oktober soll Portugiesisch und Spanisch folgen. Bei Funktionen mit Server-Modellen zieht Apple eine Nutzungsgrenze ein, mehr Zugriff hängt an vielen iCloud+-Tarifen. 09.09.2026, 19:20 Siri im Mittelpunkt Beim iPhone 18 Pro steht dieses Mal Siri im Mittelpunkt. Der Sprachassistent erhält eine eigene App auf dem Home-Screen. Es soll persönlichen Kontext aus Mail und Nachrichten ziehen und nach Konzernangaben täglich schon mehr als 2,5 Milliarden Anfragen stemmen. Laut Apple kann Siri auf über 300.000 Apps zugreifen, darunter WhatsApp, Audible und Stuff. Zudem ist Siri direkt in der Kamera-App eingebaut. Der Assistent erkennt, was auf dem Bildschirm oder vor der Linse passiert. Somit kann der Assistent Fragen dazu beantworten. 09.09.2026, 19:14 Die iPhone-18-Farben Das iPhone 18 Pro ist mit Aluminium und Back Glass gebaut. Apple kündigt zudem vier verschiedene Farben an: tiefes Schwarz, verfeinertes Silber, Glacier und als neue Farbe Burgundy. 09.09.2026, 19:10 John Ternus startet mit dem iPhone 18 Pro und Max Das erste gezeigte Gerät ist das iPhone 18 Pro und Max. Das neue Spitzen-Smartphone hat mehr Tempo, Rekord-Akku und das "fortschrittlichste Pro-Kamerasystem" bisher im iPhone. iPhone 18 Pro © YouTube/ Apple 09.09.2026, 19:07 Von Tim Cook zu John Ternus Der bisherige Apple-Boss Tim Cook überlässt die Bühne den neuen CEO John Ternus. Dieser zeigt das "Personale Hub". Dabei sollen die einzelnen Apple-Geräte besser miteinander kommunizieren © YouTube/ Apple 09.09.2026, 19:03 Hollywood-Start Apple startet mit einem filmreifen Opener. 09.09.2026, 19:01 Neuer Apple-Boss Für John Ternus ist es das erste Event als Apple-Boss. 09.09.2026, 19:00 Das große Apple-Event startet! Die Keynote 2026 geht los! 09.09.2026, 18:46 Willkommen zum OE24-Live-Ticker! Ab 19 Uhr präsentiert Apple ihre neuen Produkte. Heute sollen die neuen AirPods, Apple Watch und iPhone-18-Serie gezeigt werden. Der Höhepunkt soll das erste Falt-iPhone werden.

Zum ersten Mal seit Jahren wird auch wieder neue Hardware die Show stehlen. Sieben Jahre nachdem die ersten Smartphones mit Faltdisplay auf den Markt gekommen sind, dürfte nun auch bei Apple in Cupertino die Ära der "Foldables" anbrechen. Das mutmaßlich "iPhone Ultra" getaufte Gerät dürfte Ternus' Premiere viel Gewicht verleihen.

iPhone Duo © YouTube/ Apple