Es könnte das Ende einer Legende sein. Stirbt DER Killer-Hai bald aus?

Der Weiße Hai ist im Mittelmeer vom Aussterben bedroht.

Haistudienzentrum

Dies geht aus einer Studie der Universität Siena und des Haistudienzentrums von Massa Marittima in der Toskana hervor, die alarmierende Daten zum Rückgang des Raubfischs im Mittelmeer veröffentlicht.

Könnte bald aussterben

Es sei nicht unwahrscheinlich, dass diese Art zumindest in den italienischen Küstengewässern aussterben könne, heißt es in einer Mitteilung der Universität Siena. Der Weiße Hai wird seit 2016 von der "International Union for Conservation of Nature" als "vom Aussterben bedroht" eingestuft.

Kein einziges Exemplar gesichtet

"Die Studie hebt hervor, dass während der mehr als 650 Stunden Überwachung entlang der italienischen Küste zwischen 2017 und 2024 kein einziges Exemplar eines Weißen Hais gesichtet wurde. An der Studie waren Wissenschafter mit umfangreichem Fachwissen auf dem Gebiet, ausreichenden Mitteln und fortschrittlichen Technologien beteiligt", betonte die Universität Siena.

Bis zu 70 Jahre alt

Ausgewachsen kann ein Weißer Hai gut sechs Meter lang und bis zu 70 Jahre alt werden. Solche Exemplare halten sich vorwiegend auf offener See auf. Nur Orcas - und der Mensch - können ihnen noch gefährlich werden.