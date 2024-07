Riesiger Buckelwal sorgt mit Sprung für Chaos

Ein unerwarteter Vorfall ereignete sich vor der Küste von New Hampshire (USA), als ein Buckelwal aus dem Wasser sprang und auf ein Fischerboot landete.

Diese spektakulären Aufnahmen zeigen den dramatischen Moment und werfen Fragen über das Verhalten der Meeresriesen auf.

Riesiger Buckelwal landet nach Sprung aus Wasser auf Boot

Ein Paar von Fischern wurde gefilmt, als sie ins kalte Wasser geschleudert wurden, als ein Buckelwal direkt auf ihrem Boot landete. Der Moment, als der riesige Wal aus dem Wasser sprang und auf das ahnungslose Boot mit Passagieren an Bord landete, wurde auf Kamera festgehalten. Der Vorfall, der vor der Küste von New Hampshire (USA) gefilmt wurde, zeigt, wie der riesige Wal aus dem Wasser springt und auf das Heck des weißen Angelboots trifft.

Flucht vor der Gefahr

Mindestens zwei Passagiere sind zu sehen, wie sie vom Boot flüchten, bevor es auf die Seite kippt und vollständig kentert. Obwohl Berichten zufolge niemand verletzt wurde, sind zwei der Passagiere zu sehen, wie sie ins Wasser springen, um dem Aufprall zu entgehen.

Rettung durch die Küstenwache

Laut TMZ hat die US-Küstenwache eine Warnung an nahegelegene Seeleute herausgegeben, um den beiden Männern zu helfen, wenn möglich. Ein nahegelegenes Boot half den Männern und schleppte das gekenterte Schiff in Sicherheit.

Reaktionen auf den Vorfall

„Heute patrouilliert ein wütender Wal die Gewässer von Portsmouth, NH. Augen offen halten, wenn ihr dort draußen seid,“ schrieb der ehemalige NHL-Spieler Ryan Whitney in einem Beitrag auf X, der das virale Video begleitete. Alle Beteiligten entkamen dem Vorfall unverletzt – einschließlich des Wals.

Ursache des Vorfalls

Laut Experten war der Vorfall nichts weiter als ein beinahe tragischer Zufall und hatte nichts mit dem schlechten Temperament des Buckelwals zu tun. „Es war ein Unfall,“ sagte Dianna Schulte, Mitbegründerin und Forschungsleiterin der Blue Ocean Society for Marine Conservation, der New York Post. Die in Portsmouth ansässige Meeresforscherin sagte, das Video zeige, dass der neun Meter lange Jungwal beim Fressen war, als er die Wasseroberfläche durchbrach.

Verhalten der Wale

„Die Wale kommen mit offenem Maul durch Fischschwärme und schließen ihr Maul entweder kurz bevor sie die Oberfläche durchbrechen oder sogar danach,“ erklärte Ms. Schulte. „Das Boot war am falschen Ort.“ Das Meeressäugetier ist zu einer Art lokaler Berühmtheit geworden, da es der erste Buckelwal ist, der seine Mahlzeiten im Piscataqua River jagt. Zwergwale sind dafür bekannt, durch den Kanal zu schwimmen, aber Buckelwale bleiben normalerweise etwa 15 Meilen (ca. 24 km) vor der Küste, sagte Ms. Schulte.

Gründe für das Verhalten des Wals

Ein Bevölkerungsboom bei Atlantischem Menhaden – einem Favoriten unter Walen, Delfinen und Haien – könnte der Grund dafür sein, dass der Jungwal näher an die Küste kommt, sagte sie und fügte hinzu, dass er die flachen Gewässer zu seinem Vorteil nutzen könnte, während er seine Jagdfähigkeiten ausbaut.

Vorsichtsmaßnahmen für Bootsfahrer

Die ungewöhnliche Präsenz des Buckelwals hat in den letzten Wochen viele Schaulustige angezogen – was bedeutet, dass die Fischer sich dessen bewusst sein sollten, dass sich ein Wal darunter verstecken könnte. „Die Bootsfahrer, die im Video zu sehen sind, hätten es besser wissen müssen, nicht in einem Gebiet mit einem großen Wal zu fischen, weil ein Unfall passieren kann,“ sagte Ms. Schulte.

Missverständnisse über das Verhalten des Wals

Die Vorstellung, dass der Wal „wütend“ war oder absichtlich böswillig gehandelt haben könnte – ähnlich wie Orcas, die in Europa Segelboote angreifen – sei lächerlich, fuhr sie fort. „Die Wale, wenn sie in dichten Fischschwärmen fressen, können nicht durch die Fischschulen hindurchsehen, also wissen sie nicht, was über ihnen ist, besonders an einem wolkigen Tag wie heute. Der Wal hatte also keine Ahnung, dass das Boot überhaupt dort war,“ sagte Ms. Schulte. „Ich beobachte und forsche seit 30 Jahren über Wale und habe noch nie einen Buckelwal absichtlich ein Boot treffen sehen.“

Warnungen für die Zukunft

Solange der Buckelwal in den flachen Gewässern von Portsmouth schwimmt, warnte Ms. Schulte, dass Bootsfahrer und Fischer dem Tier mindestens 100 Meter Abstand geben sollten, besonders wenn sie es beim Fressen erwischen. Menschen sind nicht die einzigen, die in Gefahr geraten, wenn sie zu nah an den riesigen Säugetieren fischen: Wale können sich in Fischleinen und Hummerausrüstungen verfangen, was ihre Fähigkeit zu fressen erheblich beeinträchtigen könnte.