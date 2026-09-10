E-Scooter: Unfall-Zahl in nur zwei Jahren verdoppelt

Die Zahl der E-Scooter-Unfälle in Niederösterreich klettert Jahr für Jahr in die Höhe, 2025 wurde wieder ein neuer Höchststand erreicht.

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In Niederösterreich werden immer mehr Wege mit dem E-Scooter zurückgelegt, damit verbunden wächst aber auch die Zahl der Verkehrsunfälle. Wie der ÖAMTC vermeldet, waren 2023 noch 263 Unfälle mit Personenschaden registriert worden, bis Ende 2025 stieg dieser Wert auf 516. Damit hat sich die Anzahl innerhalb von nur zwei Jahren nahezu verdoppelt.

Experten sehen mehrere Ursachen für diese Entwicklung. Besonders häufig komme es in den Sommermonaten sowie in den Abend- und Nachtstunden zu Stürzen und Kollisionen. Die stehende Fahrposition, kleine Räder und die hohe Instabilität machen schon kleine Fahrfehler brandgefährlich. Wenig überraschend: Wer betrunken auf einem E-Scooter unterwegs ist, verletzt sich deutlich öfter und schwerer. "Die Auswirkungen von Alkohol auf die Fahrfähigkeit werden von vielen unterschätzt. Aufgrund der instabileren Fahrposition wirken sich die Einschränkungen viel stärker aus als bei anderen Fahrzeugen", erklärt ÖAMTC-Verkehrstechniker Christoph Schönlechner.

Österreichweit wurden 2025 insgesamt 2.749 Unfälle mit Personenschaden gezählt, sechs Menschen kamen dabei ums Leben. 473 Personen erlitten schwere, weitere 2.124 leichte Verletzungen. Niederösterreich lag mit insgesamt 516 Unfällen österreichweit auf Rang zwei hinter Wien (622) . Angesichts dieser Entwicklung fordert der Mobilitätsclub in einer aktuellen Aussendung erneut eine Helmpflicht für alle Altersgruppen.