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Greenpeace gemeldet

Asbest-Verdacht in Mödling ruft Rathaus auf den Plan

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Straßenecke mit Zebrastreifen, parkenden Autos und Wohnhäusern in Mödling bei bewölktem Himmel.
© Google Maps
Bei Greenpeace ist eine Verdachtsmeldung über eine mögliche Asbest-Belastung bei einer Straßenkreuzung eingegangen, das Rathaus reagierte umgehend.
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Asbest-Alarm in Mödling! In der Feldgasse an der Kreuzung zur Weißes-Kreuz-Gasse wurden Bürger auf eine mögliche Belastung durch den gesundheitsgefährdenden Stoff aufmerksam. Die Meldung langte im Greenpeace-Meldesystem ein, woraufhin Stadtrat Tim Pöchhacker (Grüne) das Rathaus informierte.

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Lange gezögert wurde nicht: Die Stadt beauftragte prompt eine Fachfirma mit der Überprüfung des betroffenen Bereichs. Noch in dieser Woche soll eine Probebohrung durchgeführt werden, um Klarheit zu schaffen. Das Rathaus verlautbarte, die Öffentlichkeit über die Ergebnisse zu informieren, sobald diese vorliegen.

Frau mit braunen Haaren, roter Jacke und Perlenkette lächelt in die Kamera.
Silvia Drechsler, Bürgermeisterin von Mödling (SPÖ). © Stadtgemeinde Mödling

"Wir nehmen jeden Verdachtsfall sehr ernst, der Schutz unserer Bürger:innen hat oberste Priorität. Wir werden mit Hilfe von Fachleuten zeitnah klären, ob hier eine gesundheitsschädliche Belastung mit Asbest vorliegt. Sollte das der Fall sein, werden wir die empfohlenen Maßnahmen einleiten", stellten Bürgermeisterin Silvia Drechsler (SPÖ) und Pöchhacker klar.

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