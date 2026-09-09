Poysdorf: 67 Jahre Winzerfest-Genuss

Poysdorf steht wieder im Zeichen des Weines: Zum bereits 67. Mal feiern die Poysdorfer Winzer mit ihren Gästen den Beginn der Weinlese beim traditionsreichen Bezirkswinzerfest – eines der größten Weinfeste im gesamten Weinviertel.

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Vier Tage lang verwandelt sich die malerische Kellergasse Gstetten in ein Fest der Extraklasse: Winzer und Weinbauvereine aus der Region kredenzen ihre besten Tropfen, dazu sorgen zahlreiche Musikgruppen und ein buntes Programm für Stimmung bei Jung und Alt.

Auftakt mit Vollgas-Stimmung

Los geht es am Donnerstag um 20 Uhr mit der offiziellen Ausrufung der Weinlese, bevor ab 21 Uhr die Band Die Lauser für einen furiosen Auftakt sorgt. Am Freitag übernehmen ab 21 Uhr Die Südsteirer und bringen mit steirischem Schwung und Weinviertler Gastfreundschaft ordentlich Schmäh in die Kellergasse. Am Samstag heizen ab 20.30 Uhr Reinhard Reiskopf mit Walter Bankhammer & Die Niederalmer ein – Partygarantie bis tief in die Nacht ist hier inklusive.

Umzug als absolutes Highlight

Zum großen Finale lädt der Sonntag: Ab 14 Uhr zieht der traditionelle Winzerfestumzug durch Poysdorf – das unbestrittene Highlight des Festes.

Mit dabei sind Winzerfestpräsident Rainer Pariasek, die Weinhoheiten sowie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) höchstpersönlich. An beiden Wochenendtagen dürfen sich Besucher zudem über freien Eintritt in die WEIN+TRAUBEN Welt im Vino Versum freuen.

Auch die Schützen sind aktiv

Wer sein Glück versuchen will, ist beim großen Winzerfestpreisschießen der Schützengesellschaft Poysdorf goldrichtig, das von Donnerstag bis Sonntag läuft. Für die kleinen Gäste sorgt der Vergnügungspark beim Kolpinghaus für zusätzlichen Spaß.

Wer heuer noch nichts vorhat: Die Kellergasse Gstetten in 2170 Poysdorf ist an allen vier Tagen der place to be.