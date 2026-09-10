Niederösterreich schickt seine klügsten Köpfe in die Welt

Sieben junge Niederösterreicher erhalten heuer ein Exzellenzstipendium des Landes und starten damit an einigen der angesehensten Universitäten der Welt durch.

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Wer in Oxford, Zürich, London oder Chicago studieren will, braucht nicht nur Talent, sondern auch einen langen finanziellen Atem. Genau hier setzt das Exzellenzstipendium des Landes Niederösterreich an: Sieben Studierende werden bei ihrem Sprung an internationale Spitzenuniversitäten unterstützt. Die Förderung kann dabei bis zu 20.000 Euro pro Jahr betragen.

"Die beste Zukunft für unser Land beginnt mit den besten Chancen für unsere jungen Menschen. Wer an Orten wie Stanford, Oxford, der ETH Zürich oder anderen internationalen Spitzenuniversitäten studiert und forscht, lernt nicht nur auf höchstem Niveau, sondern sammelt wertvolle Erfahrungen fürs Leben: neue Denkweisen, neue Methoden und neue Netzwerke. Genau deshalb unterstützen wir junge Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ganz bewusst dabei, diese Chancen in der Welt zu nutzen. Denn ihr Wissen und ihre internationale Erfahrung stärken unsere Regionen und machen Niederösterreich im globalen Wettbewerb sichtbarer, innovativer und erfolgreicher. So investieren wir heute in unsere Talente und damit in die Zukunft unseres Landes", zeigt sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) überzeugt.

Die Auswahl erfolgt nach strengen Kriterien. Ausschlaggebend sind ausgezeichnete schulische oder akademische Leistungen, Empfehlungen von Experten sowie besondere Erfolge. Mit der Förderung investiert Niederösterreich nicht nur in einzelne Karrieren, sondern auch in Wissen, Ideen und Innovationen, die eines Tages wieder ins Land zurückfließen sollen.