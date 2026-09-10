Hunter Boots sind heute im Amazon-Sale!

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Regen, grauer Himmel und nasse Straßen – der Herbst macht sich langsam bemerkbar. Modisch muss das allerdings kein Nachteil sein. Denn ausgerechnet jetzt sind bei Amazon die Kult-Gummistiefel von Hunter reduziert. Und die gehören für uns zu den wenigen Regen-Basics, die wir auch dann gerne tragen würden, wenn der Wetterbericht eigentlich gar keinen Regen ankündigt.

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Besonders spannend ist aktuell der Hunter Original Play Short in Schwarz. In Größe 36 kostet das Modell derzeit nur 84,66 Euro statt 121,01 Euro UVP. Das entspricht einem Rabatt von 30 Prozent – Sie sparen also 36,35 Euro.

Vom Gummistiefel zum Fashion-Klassiker

Hunter ist längst nicht mehr nur eine Marke für Spaziergänge über nasse Wiesen. Die charakteristischen Boots haben sich über die Jahre zum Fashion-Piece entwickelt und tauchen immer wieder in Streetstyles und Festival-Looks auf.

© Getty Images

Das Schöne daran: Sie sind praktisch und sehen gleichzeitig angezogen aus. Gerade die kurze Original-Play-Version lässt sich im Alltag besonders einfach kombinieren. Schwarze Hunter Boots zu Jeans, Strickpullover und Trenchcoat funktionieren genauso wie zu Leggings und Oversize-Blazer.

Und wenn morgens schon die ersten Pfützen vor der Haustür warten, muss man zumindest nicht mehr überlegen, welche Schuhe den Arbeitsweg trocken überstehen.

© Hunter

Unser Favorit: Die kurze Variante für 84 Euro

Für den Alltag gefällt uns die kurze Version besonders gut. Der niedrigere Schaft wirkt moderner und weniger nach klassischem Gummistiefel, gleichzeitig bleibt der typische Hunter-Look erhalten.

Aktuell bekommen Sie das schwarze Modell in der genannten Größe für 84,66 Euro. Verglichen mit der angegebenen UVP von 121,01 Euro bleiben damit 36,35 Euro mehr im Geldbeutel.

Gerade jetzt zum Start der regenreicheren Jahreszeit ist das ein Deal, der ziemlich passend kommt.

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Auch die legendären hohen Hunter Boots sind reduziert

Wer beim Namen Hunter sofort die klassischen hohen Gummistiefel vor Augen hat, findet bei Amazon ebenfalls ein Angebot.

Die Hunter Original Tall mit hohem Schaft kosten derzeit 112,24 Euro statt 126,05 Euro UVP. Das entspricht einer Ersparnis von 13,81 Euro beziehungsweise 11 Prozent.

Der hohe Klassiker ist vor allem dann interessant, wenn Sie die Boots nicht nur in der Stadt tragen möchten. Für Herbstspaziergänge, Garten, Festivals oder besonders verregnete Tage bietet der längere Schaft zusätzlichen Schutz – und gleichzeitig bekommt man genau jene Silhouette, für die Hunter bekannt geworden ist.

So würden wir Hunter Boots im Herbst kombinieren

Gummistiefel müssen keineswegs nach Outdoor-Outfit aussehen. Besonders schwarze Hunter Boots lassen sich erstaunlich unkompliziert in eine Herbstgarderobe integrieren.

Mit Straight-Leg-Jeans, weißem Shirt und Trenchcoat wird daraus ein cleaner City-Look. An kühleren Tagen funktionieren Strickpullover und Wollmantel genauso gut. Wer es lässiger mag, kombiniert die kurze Variante mit Leggings, Hoodie und Oversize-Jacke.

Genau diese Mischung aus praktisch und modisch macht Hunter für uns so interessant: Wenn es ohnehin tagelang regnet, dürfen die Schuhe wenigstens gut aussehen.

Schnell die eigene Größe prüfen

Bei Fashion-Deals auf Amazon ist allerdings etwas Aufmerksamkeit gefragt. Preise und Verfügbarkeit können sich je nach Größe und Variante unterscheiden. Der Preis von 84,66 Euro bezieht sich auf die von Ihnen genannte kurze schwarze Variante in Größe 36.

Unser Fazit: Wenn schon Regen, dann bitte in Hunter Boots

Der Zeitpunkt könnte kaum besser passen: Der Herbst steht vor der Tür und gleich mehrere Hunter Boots sind bei Amazon reduziert.

Unser Deal-Favorit ist der Hunter Original Play Short für 84,66 Euro statt 121,01 Euro UVP. Mit 30 Prozent Rabatt ist die kurze schwarze Variante aktuell besonders interessant. Wer lieber den ikonischen hohen Look möchte, bekommt den Original Tall für 112,24 Euro statt 126,05 Euro.

Praktisch bei Regen, unkompliziert zu kombinieren und längst ein Fashion-Klassiker – für uns sind Hunter Boots eines dieser Herbst-Basics, bei denen Funktion und Style tatsächlich ziemlich gut zusammenpassen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.