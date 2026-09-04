So viel Geld spare ich, seitdem ich meinen Matcha selbst mache

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Sechs, sieben oder sogar acht Euro für einen Matcha Latte? Wer sich den grünen Trenddrink regelmäßig unterwegs gönnt, merkt das irgendwann auch am Konto. Ich liebe Matcha selbst – aber genau deshalb mache ich ihn mir inzwischen viel lieber zu Hause. Bei Amazon ist gerade ein 200-Gramm-Beutel Bio-Matcha von NaturaleBio im Angebot: 24,41 Euro statt 30,24 Euro UVP. Und plötzlich kostet der kleine Matcha-Moment am Morgen nur noch einen Bruchteil dessen, was viele Cafés verlangen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Gerade wenn Sie sich mehrmals pro Woche einen Matcha Latte holen, wird aus dem kleinen täglichen Luxus ziemlich schnell ein beachtlicher Betrag. Deshalb habe ich angefangen, meinen Matcha morgens selbst zuzubereiten.

Und inzwischen würde ich es gar nicht mehr anders machen.

NaturaleBio Bio Japanisches Premium Matcha Pulver L-Theanin © NaturaleBio

Mein Matcha kostet zu Hause nur einen Bruchteil

Das NaturaleBio Bio Japanische Premium Matcha Pulver gibt es bei Amazon gerade im befristeten Angebot für 24,41 Euro statt 30,24 Euro UVP. Sie sparen beim Kauf also zunächst 5,83 Euro beziehungsweise 19 Prozent.

Noch interessanter wird es aber, wenn man den Preis auf die einzelnen Matcha-Portionen herunterrechnet.

In der Packung stecken 200 Gramm. Verwenden Sie beispielsweise zwei Gramm pro Getränk, kommen Sie rechnerisch auf rund 100 Portionen. Das Matcha-Pulver selbst kostet dann beim aktuellen Angebot gerade einmal rund 24 Cent pro Glas.

Milch oder Pflanzendrink kommen natürlich noch dazu. Trotzdem liegt der selbstgemachte Matcha Latte preislich weit unter einem Getränk aus dem Café.

So mache ich meinen Matcha zu Hause

Der wichtigste Unterschied zwischen einem richtig guten Matcha und einem Glas voller grüner Klümpchen ist für mich die Zubereitung.

Geben Sie zunächst etwa ein bis zwei Gramm Matcha-Pulver in eine Schale und sieben Sie es idealerweise vorher fein durch. Dieser kleine Schritt lohnt sich wirklich, weil sich das Pulver anschließend deutlich leichter mit dem Wasser verbindet.

Dann kommt eine kleine Menge heißes, aber nicht kochendes Wasser dazu. Sehr heißes Wasser kann Matcha unangenehm bitter schmecken lassen. Mit einem Matcha-Besen schlagen Sie die Mischung anschließend zügig auf, bis sie gleichmäßig und leicht schaumig ist.

Schon haben Sie die Basis.

So wird daraus mein liebster Iced Matcha Latte

Für die Variante, die ich besonders gerne trinke, fülle ich ein großes Glas mit Eiswürfeln und kalter Milch oder Pflanzendrink. Besonders cremig wird es für mich mit Hafermilch.

Den frisch angerührten Matcha langsam darübergeben – und fertig.

Wenn Sie es etwas süßer mögen, können Sie noch einen kleinen Schuss Vanillesirup, Agavendicksaft oder ein anderes Süßungsmittel Ihrer Wahl dazugeben.

Und ja: Die grüne Matcha-Schicht über der weißen Milch sieht zu Hause mindestens genauso schön aus wie im Café.

NaturaleBio Bio Japanisches Premium Matcha Pulver L-Theanin © NaturaleBioNaturaleBio

Der häufigste Matcha-Fehler passiert beim Wasser

Wenn Ihr selbstgemachter Matcha bisher nie so richtig schmecken wollte, würde ich zuerst beim Wasser ansetzen.

Matcha sollte nicht einfach mit sprudelnd kochendem Wasser übergossen werden. Etwas abgekühltes heißes Wasser sorgt für einen ausgewogeneren Geschmack. Auch das vorherige Sieben und gründliche Aufschlagen machen einen erstaunlichen Unterschied.

Außerdem müssen Sie nicht sofort Unmengen an Pulver verwenden. Starten Sie lieber etwas milder und finden Sie heraus, welches Verhältnis Ihnen persönlich am besten schmeckt.

Das ist für mich ohnehin einer der größten Vorteile gegenüber dem Café: Sie bestimmen selbst, wie intensiv, cremig oder süß Ihr Matcha wird.

Warm wird daraus mein Herbst-Drink

Und weil wir langsam wieder in die gemütlichere Jahreszeit kommen, muss Matcha natürlich nicht immer iced sein.

Statt Eiswürfeln erwärme ich einfach meinen Milch- oder Pflanzendrink und gebe den aufgeschlagenen Matcha dazu. Wer es herbstlicher mag, kann beispielsweise mit etwas Vanille oder einer kleinen Prise Zimt experimentieren.

So wird aus dem sommerlichen Iced Matcha innerhalb weniger Minuten ein warmer Drink für kühlere Morgen.

Warum sich die 200-Gramm-Packung für Matcha-Fans rechnen kann

Wer Matcha nur einmal im Monat trinkt, braucht natürlich nicht unbedingt einen großen Vorrat.

Wenn Sie aber wie ich regelmäßig morgens Matcha trinken, finde ich die 200-Gramm-Packung spannend. Beim aktuellen Preis von 24,41 Euro kostet das Pulver bei einer angenommenen Zwei-Gramm-Portion rechnerisch rund 24 Cent pro Matcha.

Zum Vergleich: Würden Sie für einen Matcha Latte unterwegs beispielsweise sechs Euro bezahlen und ihn jeden Werktag kaufen, wären das bei 20 Getränken bereits 120 Euro im Monat. Zu Hause kommen zwar noch die Kosten für Milch und weitere Zutaten dazu, der Unterschied kann trotzdem erheblich sein.

Und genau das war für mich der Punkt: Ich wollte nicht auf meinen Matcha verzichten – ich wollte einfach nicht ständig Café-Preise dafür bezahlen.

Mein Fazit: Das ist inzwischen mein Matcha-Ritual am Morgen

Mein Matcha am Morgen fühlt sich für mich immer noch wie ein kleiner Luxus an. Nur kostet dieser Luxus zu Hause eben deutlich weniger.

Mit dem aktuell reduzierten NaturaleBio Matcha für 24,41 Euro haben Sie 200 Gramm zu Hause und können selbst entscheiden, ob daraus ein klassischer Matcha, ein cremiger Matcha Latte oder ein Iced Matcha wird.

Und wenn Sie ihn einmal so hinbekommen haben, wie Sie ihn am liebsten mögen, fehlt Ihnen beim Café-Matcha vielleicht plötzlich gar nicht mehr so viel – außer die Rechnung über sechs oder sieben Euro.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.