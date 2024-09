Indian Summer: So zaubern Sie ein prachtvolles Finale in den Herbstgarten

Loderndes Finale im Herbstgarten: Dahlien, Chrysanthemen und andere späte Stauden bekennen jetzt Farbe. Im Licht der tiefer stehenden Sonne leuchten sie besonders.

Trotz Schönwetterperiode und heißen Tagen – viel zu kurz war der Sommer schon wieder für Gartenfreunde. Mit Morgentau und länger werdenden Schatten hat sich der Herbst etabliert, doch die farbenfrohen Tage sind noch lange nicht zu Ende. Im Gegenteil: Jetzt trumpft die Natur noch einmal auf: Die meisten Spätblüher verzaubern mit Gelb- und Rotnuancen und das herbstliche Sonnenlicht bringt das feurige Farbspektakel so richtig zum Lodern.

Durch Ziergräser und Spätblüher wirkt der Garten wie ein naturalistisches Landschaftsbild. Um den Indian Summer in die Beete zu bringen, eignen sich zum Beispiel Helenium, Echinacea sowie Pracht- oder Präriekerze.

Jahreszeiten-Planer

Erfahrene Gärtner denken bereits beim Anlegen ihres Refugiums an die Verwandlung am Ende der Saison. Denn jetzt, wo die Dominanz der frischen Grüntöne in der Natur nachlässt, entzündet sich mit der richtigen Kombination aus warmem Herbstlaub, leuchtenden Blüten und Beeren ein wahres Feuerwerk und die Farben des Indian Summers von Gelb, Orange und Rot übernehmen den Garten. Damit dieser ein herbstliches Gesamtkunstwerk wird, bietet „Gartenbau Nentwich“ in Weißenkirchen Inspiration sowie professionelle Unterstützung (nentwich.at).

Orange ist Trumpf. Keine Pflanze bringt den Indian Summer so gut in die Beete wie Chrysanthemen in der Farbe Orange. Die auch Winter-Astern genannten Herbstblüher haben nun im Oktober ihren großen Auftritt und leuchten auch dann noch, wenn sich andere Blüten verabschiedet haben.

Akzente setzen

Der attraktive Herbstgarten braucht Kontraste. Am besten wählt man dazu robuste Spätblüher, wie die beliebten Chrysanthemen, in den unterschiedlichsten Gelbtönen und setzt pinkfarbene Akzente mit Dahlien dazwischen. Für ein optisch ansprechendes Bild empfiehlt es sich, Stauden unterschiedlicher Höhe zu setzen.

Typisch für den Indian Summer Garten ist auch die gekonnte Kombination von dezenten Ziergräsern mit kräftigen Blütenfarben wie denen des Mädchenauges oder der Sonnenbraut. Es empfiehlt sich außerdem, große Ziergehölze mit intensiver Herbstfärbung, wie zum Beispiel den Spindelstrauch, als Hintergrund zu setzen. So wird der Farbrausch der Beete besonders schön inszeniert. Manche Pflanzen, wie Zieräpfel oder Lampionblumen bilden einen üppigen Fruchtschmuck aus und sorgen für optische Akzente. Auch Fingerstrauch und Feuer-Geißschlinge, die auch noch im Oktober blühen, bringen das herbstliche Funkeln zwischen die leerer werdenden Rabatte und Blumenbeete.

Helenium oder Sonnenbraut kommt ursprünglich aus der nordamerikanischen Prärie und punktet mit großen Blüten.

Bunte Herbstblüten

Mittlerweile ist das Angebot an Spätblühern fast unüberschaubar groß. Nicht nur die Farben der verschiedenen Züchtungen sind vielfältig, auch die Blütezeit kann variieren. Daher ist es ratsam, sich genau zu informieren, bevor man die Lieblingspflanze für den Herbst ins Beet holt. „Wir bieten eines der größten Pflanzensortimente in Europa“, erklärt Wolfgang Praskac, Geschäftsführer des gleichnamigen Familienbetriebes in Tulln (praskac.at).

Zu den beliebtesten Stauden für den Herbstgarten zählen Dahlien, Sonnenbraut (Helenium), Chrysanthemen, Mädchenauge (Coreopsis), Herbst-Anemone und Ringelblumen. Sie punkten mit intensiven Blütenfarben teilweise bis zum ersten Frost. Aber auch die Rote Spornblume und die Eichenblatt-Hortensie setzen warme Farbakzente im Herbstgarten. Tipp für Spätentschlossene: Die Herbstblüher sind jetzt überall erhältlich und lassen sich auch in Blumengefäße und Töpfe pflanzen. Zwischen den Rabatten und Beeten platziert, bringen sie einen Hauch von Indian Summer in jeden Garten.