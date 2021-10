Spender gesucht für Baby (8 Monate)

Um den Buben zu retten, wird am Wochenende nach Stammzellspendern gesucht.

Kärnten. Die Zeit drängt. Der erst acht Monate alte Mahir, der am 18. Jänner auf die Welt kam, hat eine schwere Form der Leukämie und braucht dringend eine Stammzellspende, um zu überleben.

Der Kleine war während eines Urlaubs in der Türkei krank geworden. Ihn plagte Übelkeit, aber die Eltern dachten an nichts Böses. Zur Sicherheit ging die türkische Familie am 28. Juli noch vor Ort mit dem Baby ins Spital. Dort ergab eine Blutentnahme alarmierende ­Werte. Eine Untersuchung des Knochenmarks brachte dann die schreckliche Gewissheit, dass es sich um JMML – eine besonders bösartige Sonderform der Leukämie – handelt.

Zurzeit muss Mahir eine Chemotherapie ertragen. Immer abwechselnd ist er dafür für eine Woche in der Klinik und dann wieder drei Wochen zu Hause, um Kraft zu schöpfen.

Der Verein „Geben für ­Leben – Leukämiehilfe Österreich“ sucht heute in Spittal an der Drau und am Sonntag in Wolfsberg nach Spendern. „Nachdem die Übereinstimmung der genetischen Informationen bei türkischen Spendern für Mahir am höchsten ist, rufen wir alle gesunden türkischen Menschen zwischen 17 und 45 Jahren dazu auf, sich typisieren zu lassen“, so der Verein.