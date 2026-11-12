Regen und Schnee zum Start in die nächste Woche

Das Wochenende wird wechselhaft: Nach einem nassen Start ins Wochenende dreht das Wetter um – doch Frost und zäher Nebel sorgen regional für Ausnahmen. Am Montag kehrt dann der Regen zurück.

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Eine Kaltfront bringt jetzt Regen und Schnee am Wochenende. Dann zeigt sich die Sonne, doch am Montag holt uns der Regen wieder ein.

Wochenende: Erst nass, dann strahlend

Der Freitagvormittag startet grau und regnerisch, berichtet die Geosphere Austria. Aus Nordwesten sinkt die Schneefallgrenze sogar bis auf 800 Meter. Doch schon bis Mittag zieht der Regen ab – am längsten hält er sich in Kärnten und der Südsteiermark. Danach reißt es von Nordwesten her auf und die Sonne übernimm.. Im Nordosten bläst dazu ein lebhafter bis starker Nordwestwind. Die Temperaturen schaffen es auf 5 bis 11 Grad.

Am Samstag in der Früh heißt es warm anziehen: Bei klirrenden minus 6 bis plus 4 Grad. Doch dann folgt die große Wende: Einzelne Frühnebelfelder lösen sich auf, danach strahlt die Sonne im ganzen Land bis zum Abend von einem oft wolkenlosen Himmel. Dazu gibt es 4 bis 10 Grad und meist nur schwachen Wind.

Am Sonntag zeigt sich Österreich dann wieder zweigeteilt. In den Niederungen und Becken im Norden, Osten und Südosten hält sich anfangs Boden- und Hochnebel, der bis Mittag meist weicht. Entlang der Donau und im Waldviertel kann es aber den ganzen Tag so bleiben – dort bleibt es bei rund 1 Grad eisig. Abseits des Nebels scheint wieder oft die Sonne, und auf der Alpennordseite sorgt lebhafter Föhn für milde Werte bis zu 13 Grad. Die Frühwerte liegen bei frostigen minus 8 bis plus 3 Grad.

Ab Montag: Schirm einpacken

Nach der Wochenend-Sonne ist zum Wochenstart wieder Schluss mit lustig: Im Westen hängt der Himmel schon von der Früh weg voller dunkler Wolken und es beginnt zu regnen.

Immerhin: Am Nachmittag klingt der Regen dort schon wieder ab und die Sonne blinzelt kurz hervor. Im restlichen Österreich halten sich anfangs noch Nebelfelder oder letzte Sonnenstrahlen, doch ab Mittag ziehen von Südwesten her dichte Wolken auf und bringen ebenfalls Regen. Auf den Bergen fällt ab 1.300 bis 1.900 Metern Schnee. Dazu weht im Osten und Südosten ein lebhafter Wind, die Temperaturen starten bei frostigen minus 3 bis plus 6 Grad.

Nach Durchzug einer nächtlichen Kaltfront beruhigt sich das Wetter am Dienstag vorübergehend, trockenes und sonniges Wetter dominiert. In der Westhälfte ziehen aber bald hohe Schleierwolken und ab mittags auch dichtere Wolkenfelder auf. Die Wolken breiten sich später auch auf die übrigen Landesteile aus. Erste Regentropfen gibt es im Westen Österreichs voraussichtlich erst am Abend. Der Wind weht entlang des Alpenhauptkamms und im Nordosten in der Früh noch teils kräftig aus West, ansonsten kommt er meist mäßig bis lebhaft aus variablen Richtungen. Frühtemperaturen minus 1 bis 7 Grad. Tageshöchsttemperaturen 6 bis 13 Grad.