Naschenweng-Sensation im ORF

Melissa Naschenweng und Dominik Glöbl feiern in Flachau ihre gemeinsame TV-Premiere.

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Salzburg. Inmitten der Flachauer Bergwelt feiern Melissa Naschenweng und Dominik Glöbl heuer ihre gemeinsame TV-Premiere: Sie führen durch den besinnlichen Show-Abend "Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'". Zu sehen ist die Produktion (ORF/IP Media) am 19. Dezember, um 20:15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON (sowie am 21. Dezember, um 22:00 Uhr im BR).

Während Melissa Naschenweng Stars wie Vanessa Mai, Andy Borg und Mark Keller persönliche Weihnachtsgeschichten und -bräuche entlockt, begibt sich Dominik Glöbl in Flachau auf die Spuren des weltberühmten Liedes "Stille Nacht, heilige Nacht". Zudem erzählen Flachauer Kinder von ihren eigenen Traditionen.

Emotionale Reaktionen der Moderatoren

Für Melissa Naschenweng hat das Fest seit jeher eine große Bedeutung: "Weihnachten war für mich schon als kleines Madl etwas ganz Besonderes. Ich liebe die Musik, die Lichter, die Gemütlichkeit und vor allem das Gefühl, dass die Menschen in dieser Zeit ein Stückerl näher zusammenrücken. Eine so besondere Sendung moderieren zu dürfen, ist für mich eine riesengroße Ehre und natürlich auch unglaublich aufregend. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit Dominik, mit tollen Künstlern, berührender Musik und ganz viel Weihnachtszauber die Menschen auf das schönste Fest des Jahres einzustimmen."

Auch Ihr Moderationspartner blickt der Aufgabe mit Vorfreude entgegen. Dominik Glöbl erklärt: "Ich freue mich sehr, dass Melissa und ich den Zauber der Vorweihnachtszeit und viele schöne persönliche Geschichten zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ins Wohnzimmer tragen dürfen. Stimmungsvolle Musik, Bräuche und Traditionen – wir werden gemeinsam einen tollen Fernsehabend feiern."