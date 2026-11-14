Trump, Putin und Xi laden  zum Atom-Gipfel

Politisches Erdbeben: Bald kommt es in China zum Gipfel der mächtigsten Männer der Welt: US-Präsident Donald Trump, Kreml-Chef Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping setzen sich am Rande des APEC-Wirtschaftsgipfels in Shenzhen an einen Tisch.

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Es ist ein historisches Dreiertreffen, das es in dieser Form noch nie gegeben hat.

Dreiergipfel: Das gab es noch nie

US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Kreml-Chef Wladimir Putin werden nach Angaben des Weißen Hauses in der nächsten Woche zu einem Dreiertreffen in China zusammenkommen. Dabei wolle Trump auch über eine mögliche Reduzierung der weltweiten Atomwaffenbestände sprechen, hieß es heute aus Washington.

Bisher gab es nur bilaterale Gespräche zwischen den Atommächten. Beim G-20-Gipfel im japanischen Osaka 2019 waren Trump, Putin und Xi zwar zugegen. Es kam allerdings nur zu bilateralen Treffen.

Trump, Putin und Xi treffen sich im Kontext des Wirtschaftsgipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC), der in Shenzhen am Mittwoch und Donnerstag ausgerichtet wird. Das diplomatische Dreiertreffen in dieser Zusammensetzung ist ein historisches.

Bisher gab es nur bilaterale Gespräche zwischen den Atommächten. Beim G-20-Gipfel im japanischen Osaka 2019 waren Trump, Putin und Xi zwar zugegen. Es kam allerdings nur zu bilateralen Treffen.

Letzter großer Atomabrüstungsvertrag lief aus

Ein US-Beamter dämpfte die Erwartungen, dass bei dem Gespräch über Atomwaffen konkrete Ergebnisse oder eine Vereinbarung erzielt werden. Vielmehr sei dieses als Einstieg anzusehen.

Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder einen neuen Abrüstungsvertrag ins Spiel gebracht. Der zwischen Russland und den USA 2010 geschlossene Vertrag New Start lief in diesem Jahr aus. New Start begrenzte die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe und die Zahl der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen.

Trump hatte anlässlich des Auslaufens im Februar einen neuen Vertrag angeregt, der weit in die Zukunft reichen solle. Er hatte zudem dafür geworben, China in atomare Abrüstungsverträge einzubinden. Zuletzt hatte Trump gesagt, die USA stünden mit Russland und China in Gesprächen zu atomarer Abrüstung.