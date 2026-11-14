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200 Festnahmen bei Protesten in Frankreich

TF
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Demonstranten in Lyon versammeln sich auf der Straße mit brennenden Barrikaden und aufsteigendem Rauch.
© IMAGO/JNA Press
Bei neuen Sozialprotesten in Frankreich ist es in mehreren Großstädten zu Ausschreitungen und über 200 Festnahmen gekommen.
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Brennende Mülleimer, Flaschenwürfe auf Polizisten: Die Sozialproteste in Frankreich gegen hohe Lebenshaltungskosten und Missstände an Schulen reißen nicht ab.

Mehr als 100.000 auf den Straßen

Bis zum frühen Abend nahm die Polizei landesweit 219 Menschen fest, wie das Innenministerium mitteilte. Besonders angespannt war die Lage in Städten wie Marseille, Grenoble und Lyon. Einsatzkräfte wurden dort mit Gegenständen beworfen, vereinzelt brannten Mülleimer.

Polizist mit Helm hält Schild mit gelbem Farbspritzer bei einer Demonstration in Marseille.
Angriff auf Polizisten in Marseille. © APA/AFP/CLEMENT MAHOUDEAU

Obwohl es erneut zu Festnahmen kam, zeigen die offiziellen Zahlen einen deutlichen Rückgang der Protestbereitschaft. Landesweit zählte das Innenministerium bei 137 Aktionen rund 106.000 Demonstrierende – davon allein 24.000 in Paris. Die Organisatoren selbst sprachen von etwa 200.000 Teilnehmenden.

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Das ist deutlich  weniger als zuletzt. Vor einer Woche sprach die Polizei noch 146.000 Demonstrierenden, vor einem Monat waren sogar noch 565.000 Menschen auf den Straßen. Dabei kam es zu den schwersten Ausschreitungen, unter anderem brannte das historische Rathaus von Limoges nieder.

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