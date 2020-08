Trump: Peinliche Kuss-Panne nach Melanias Rede

Der US-Präsident will seine First Lady Melania nach ihrer Rede im Rosengarten küssen - doch die beiden scheinen nicht sehr geübt darin zu sein.

Am zweiten Tag des Parteitags der Republikaner hat sich First Lady Melanie Trump für die Wiederwahl ihres Mannes, US-Präsident Donald Trump, starkgemacht. "Wir brauchen meinen Ehemann noch weitere vier Jahre als Präsident. Er ist das Beste für unser Land, er macht keine Geheimnisse aus dem, was er denkt. Absolute Ehrlichkeit ist das, was wir von einem Präsidenten brauchen", so Melania Trump.

Verunglückter Kuss

Ihr Ehemann wollte Melania mit einem Kuss danken - der aber ziemlich daneben ging. Die First Lady hielt die Wange hin, Trump wollte sie auf den Mund küssen. Heraus kam ein sehr verunglücktes Bussi.