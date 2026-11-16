Lukaku-Knall: Rekordspieler zieht Schlussstrich

Das ist das Ende einer Ära! Romelu Lukaku beendet seine Karriere in der belgischen Nationalmannschaft.

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Der 33-jährige Stürmerstar zieht nach 135 Länderspielen und unglaublichen 94 Toren einen Schlussstrich. Für die "Roten Teufel" bedeutet das den Abschied von ihrem erfolgreichsten Torschützen – und einem der prägenden Gesichter einer ganzen Fußballgeneration.

Seine Entscheidung machte Lukaku einen Tag nach dem 4:1-Sieg Belgiens gegen Italien in der Nations League öffentlich. Pikant: Bei diesem Erfolg stand der Angreifer gar nicht auf dem Platz. Nun ist klar, dass es auch keinen weiteren Auftritt im Nationaltrikot geben wird. Eine beeindruckende Karriere findet damit ihr Ende – zumindest auf internationaler Ebene.

Mit 16 debütiert, 94 Tore erzielt

Lukakus Geschichte im belgischen Nationalteam begann bereits 2010. Gerade einmal 16 Jahre alt war er bei seinem Debüt, ehe er sich über die Jahre zum unumstrittenen Torjäger und Rekordschützen der "Roten Teufel" entwickelte. 94 Treffer in 135 Partien sprechen eine deutliche Sprache.

Gemeinsam mit Kevin De Bruyne und Eden Hazard gehörte Lukaku zur berühmten "Goldenen Generation" Belgiens. Eine Mannschaft, der viele den ganz großen Wurf zugetraut hatten. Doch trotz enormer Qualität und großer Erwartungen blieb der Titel aus. Der dritte Platz bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland war der größte Erfolg dieser Generation.

»Es hat Spaß gemacht«

Zum Abschied meldete sich Lukaku auch selbst zu Wort. In den sozialen Medien blickte er auf seine Zeit im Nationalteam zurück und machte deutlich, dass er seine Entscheidung mit Überzeugung getroffen hat: "Ich werde diese Momente nie vergessen. Ich bin mit meiner Entscheidung, hier aufzuhören, im Reinen. Es war unglaublich. Es hat Spaß gemacht. Ich bin dankbar."

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Für den Stürmer, der in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs und es bis an die Weltspitze schaffte, geht damit ein besonderes Kapitel zu Ende. Seine Vereinskarriere setzt er bei Fenerbahce Istanbul fort, doch die Bühne der belgischen Nationalmannschaft gehört für ihn ab sofort der Vergangenheit an.