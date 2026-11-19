Weiße Overalls, Atemschutzmasken, eine große Plane: Greenpeace-Aktivisten haben am Mittwoch den Schotter vor einer Kinderkrippe in Oberwart abgedeckt.

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Der Schotter vor der Kinderkrippe enthält laut den Umweltschützern von Greenpeace große Mengen Asbest, was seit Februar bekannt sei. Getan hat sich seither nichts, sagen sie.

Umweltchemiker Herwig Schuster pocht auf ein "absolutes Minimierungsgebot" an solchen Orten. Kleinkinder greifen die brüchigen Steine an, die Stadt hingegen mauert.

Das offizielle Oberwart wehrt sich

Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP) weist die Vorwürfe zurück. Ein Gutachten eines zertifizierten Labors stellt keine Gesundheitsgefahr fest. Trotzdem ist ein Asbest-Bindemittel bestellt, Kostenvoranschläge für die Entsorgung liegen vor.

Das Land zahlt vorläufig nichts, das Budget soll dem Vernehmen nach überzogen sein, also muss zuerst der Stadtrat entscheiden. Rosner sieht Bund und Land in der Pflicht, denn sie haben den Verkauf genehmigt. Sein Seitenhieb: Greenpeace hat die Steine nicht gleich selbst weggeräumt.