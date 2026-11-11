Asbest-Krimi um Steinbruch: Betreiber wollen Behörde klagen

Paukenschlag in der burgenländischen Asbest-Causa: Während die Behörden auf ihre Gutachten verweisen, sprechen die Betreiber von deutlich niedrigeren Messwerten.

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In der Causa Asbest erwägen die Betreiber der vier behördlich geschlossenen Steinbrüche, rechtlich gegen die Behörde vorzugehen. Frank Eichhorn, Betriebsleiter des Steinbruchs Pilgersdorf, verwies auf eigene Untersuchungen, wonach die Asbest-Werte in Pilgersdorf und Bernstein unter den herangezogenen Grenzwerten liegen würden. Das Land Burgenland erklärte auf APA-Anfrage am Dienstag, dass mit einer Entscheidung in dem Verfahren zeitnah zu rechnen sei.

Die Steinbruch-Betreiber ließen das Institut für Gefahrstoff-Forschung der deutschen Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie sowie die CRB Analyse Service GmbH Gesteinsprodukte nach dem Fallrohrverfahren untersuchen. Laut Eichhorn liegen die nun festgestellten Asbest-Werte in den beiden genannten Betrieben "weit" unter den Grenzwerten. Die Ergebnisse für die zwei weiteren Steinbrüche im Südburgenland stehen noch aus. Er fordert die Bezirkshauptmannschaft jedoch auf, die Schließungsbescheide aufzuheben. Die Behörden müssen auch mit einer Klage rechnen.

Entscheidung der Behörde wird zeitnah erwartet

Das Landesmedienservice teilte dazu auf APA-Anfrage mit, dass es den Verfahrensparteien freisteht, weitere Gutachten im eigenen Auftrag einzubringen. Die von der zuständigen Behörde eingeholten und von Sachverständigen erstellten Gutachten seien Bestandteil der laufenden Verfahren. Sie dienen als "wesentliche fachliche Grundlage für die Beurteilung und Entscheidungsfindung".

Festgehalten wurde seitens des Landes, dass die Behörden auf Grundlage der zum jeweiligen Entscheidungszeitpunkt vorliegenden Erkenntnisse unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben gehandelt haben. Der Gesundheitsschutz stehe dabei im Vordergrund. Ziel sei nun eine rasche, fachlich fundierte und rechtssichere Entscheidung. Mit dieser sei "zeitnah zu rechnen". (APA)