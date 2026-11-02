Burgenland: Asbest in Kinderkrippe gefunden

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat eine Asbestbelastung vor der Kinderkrippe im südburgenländischen Oberwart festgestellt.

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Ein Labortest habe bei einer Materialprobe einen Asbestanteil von 20 bis 50 Prozent ergeben, erläuterte Sprecher Stefan Stadler. Er forderte die Stadtgemeinde dazu auf, das Areal zu sperren und möglichst rasch zu sanieren.

Die belasteten Steine liegen laut der Umweltschutzorganisation zwischen Kinderkrippe und Gehweg. Hier bestehe die Gefahr, dass Kinder sie sammeln und mit ihnen spielen, meinte Stadler.

Auch auf der hüfthohen Sockelleuchte vor der Krippe seien Asbestfasern nachgewiesen worden. Neben Maßnahmen am betroffenen Areal forderte Greenpeace auch eine Grundreinigung der Krippe, für den Fall, dass Fasern in die Innenräume gelangt sind.