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Polizei warnt

Vorsicht in OÖ! Nägel in Halloween-Schoko gefunden

Phillip Platzer
von
Halloween-Süßigkeiten vor einem Kürbis-Eimer und einer Geisterfigur auf Holztisch.
© NurPhoto via Getty Images
Ein Vater machte in Linz-Oed eine schockierende Entdeckung, als er die Halloween-Süßigkeiten seiner Kinder durchsuchte und in mehreren Schokoriegeln sowie Kaubonbons versteckte Nägel fand.
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Der 28-jährige Vater aus Linz sah am Sonntagabend die Süßigkeiten durch, die seine Kinder am Vorabend zu Halloween in Linz-Oed eingesammelt hatten. Dabei machte er die beunruhigende Entdeckung, dass in diversen Schokoriegeln und Kauzuckerl kleine Nägel steckten.

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Vorsicht in OÖ! Nägel in Halloween-Schoko gefunden

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Versteckte Metallteile

Die spitzen Metallteile hatten eine Länge von etwa einem Zentimeter und waren von außen teilweise nicht zu erkennen. Die betroffenen Süßigkeiten wurden im Bereich Linz-Oed gesammelt.

Polizei ermittelt

Nach dem Vorfall hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten die Bevölkerung um große Vorsicht und warnen vorsorglich vor dem Verzehr der gesammelten Halloween-Süßigkeiten aus diesem Gebiet.

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