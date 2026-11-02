Bier-Räuber ging mit Messer auf Lokalbesitzer los

Der 24-Jährige verprügelte einen Lokalbesitzer und bedrohte ihn mit einem Messer.

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Wien. Die wilden Szenen ereigneten sich am Sonntagvormittag im 21. Wiener Gemeindebezirk. Ein Wiener (24) ging in ein Imbisslokal und bestellte sich eine Schnitzelsemmel sowie ein Bier. Er bezahlte diese nicht und schlief im Lokal ein. Als er gegen 11.45 Uhr wieder aufwachte, verlangte er ein Bier. Als der Lokalbesitzer dies verweigerte, drehte der 24-Jährige völlig durch.

Angreifer in Haft

Der Wiener ging in die Küche des Lokals, schnappte sich ein Messer und bedrohte damit den Besitzer. Danach versetzte er seinem Opfer einen Faustschlag. Als ein Kunde das Geschäft betrat, ließ der 24-Jährige das Messer fallen, nahm sich mehrere Bierdosen aus dem Kühlschrank und flüchtete.

Die Polizei konnte den Verdächtigen im Zuge der Sofortfahndung in der Nähe des Tatortes festnehmen. Dabei versuchte er, eine Polizistin zu beißen. "Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der 24-Jährige in eine Sicherheitszelle verbracht", so die Wiener Polizei.

Der Angreifer verweigerte im Zuge der Vernehmung die Aussage. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.